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На Миколаївщину з полону повернулися 12 бійців — як зустріли

19 березня 2025 22:22
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор
Повернулися полонені з Миколаївщини - фото
Полонений повернувся. Фото: 36 окрема бригада морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор

В результаті обміну вдалося звільнити з полону 12 морських піхотинців 36 бригади з Миколаївщини. Всі вони попали до окупантів під час оборони Маріуполя.

Про це повідомляє 36 окрема бригада морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського.

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Повернулися додому

Побратими та друзі зустріли автобус із поверненими полоненими із прапорами та тістечками. Надалі на звільнених чоловіків чекає курс лікування та реабілітації.

"Вітаємо братів на українській землі! Радіємо разом з їх сім’ями та близькими. Пишаємось мужнім подвигом кожного. Щиро дякуємо всім, хто доклав зусилля для повернення наших побратимів з російського полону! Пам'ятаємо про кожного. Повернемо всіх", — йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, сьогодні ми писали про зустріч решти полонених. А також про коментарі Зеленського щодо цієї події.

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