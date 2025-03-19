Повернулися полонені з Миколаївщини - фото

Полонений повернувся. Фото: 36 окрема бригада морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського

В результаті обміну вдалося звільнити з полону 12 морських піхотинців 36 бригади з Миколаївщини. Всі вони попали до окупантів під час оборони Маріуполя.

Про це повідомляє 36 окрема бригада морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського.

Читайте також:

Полонений повернувся. Фото: 36 окрема бригада морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського

Повернулися додому

Побратими та друзі зустріли автобус із поверненими полоненими із прапорами та тістечками. Надалі на звільнених чоловіків чекає курс лікування та реабілітації.

"Вітаємо братів на українській землі! Радіємо разом з їх сім’ями та близькими. Пишаємось мужнім подвигом кожного. Щиро дякуємо всім, хто доклав зусилля для повернення наших побратимів з російського полону! Пам'ятаємо про кожного. Повернемо всіх", — йдеться у повідомленні.

Полонені повертаються. Фото: 36 окрема бригада морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського

Полонений повернувся. Фото: 36 окрема бригада морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського

Нагадаємо, сьогодні ми писали про зустріч решти полонених. А також про коментарі Зеленського щодо цієї події.