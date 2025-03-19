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На Николаевщину из плена вернулись 12 бойцов — как встретили

19 марта 2025 22:22
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор
Вернулись пленные из Николаевской области - фото
Пленный вернулся. Фото: 36 отдельная бригада морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского.
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор

В результате обмена удалось освободить из плена 12 морских пехотинцев 36-й бригады из Николаевской области. Все они попали к оккупантам во время обороны Мариуполя.

Об этом сообщает 36 отдельная бригада морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского.

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Пленный вернулся. Фото: 36 отдельная бригада морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского.

Вернулись домой

Побратимы и друзья встретили автобус с возвращенными пленными с флагами и пирожными. В дальнейшем освобожденных мужчин ждет курс лечения и реабилитации.

"Приветствуем братьев на украинской земле! Радуемся вместе с их семьями и близкими. Гордимся мужественным подвигом каждого. Спасибо всем, кто приложил усилия для возвращения наших собратьев из российского плена! Помним о каждом. Вернем всех",— говорится в сообщении.

Из плена вернулись военные из Николаевшины — как встретили - фото 2
Пленные возвращаются. Фото: 36 отдельная бригада морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского.
Из плена вернулись военные из Николаевшины — как встретили - фото 3
Пленный вернулся. Фото: 36 отдельная бригада морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского.

Напомним, сегодня мы писали о встрече остальных пленных. А также о комментариях Зеленского относительно этого события.

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