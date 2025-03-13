На Миколаївщині знайшли ніж часів енеоліту

Винайдений ніж. Фото: Дмитро Гриценко у соцмережі

На Миколаївщині знайшли ніж, якому 6000 років. Знахідку періоду енеоліту планують невдовзі передати Південноукраїнському історичному музею.

Про це повідомив археолог Дмитро Гриценко.

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На території Миколаївської області, на північній околиці с. Семенівка Первомайського району виявили ніж із кременю. За даними вчених, він був виготовлений за часів енеоліту. Знайшли його під час розкопок члени історико-туристичного клубу "Сагайдак". Знахідку віднесли до трипільської культури.

Винайдений ніж. Фото: Дмитро Гриценко у соцмережі

Трипільська культура

Українська назва цієї культури походить від назви села Трипілля на Київщині, а румунська — від назви румунського села Кукутень, де наприкінці XIX століття були незалежно відкриті її перші артефакти. На території нашої країни Трипільська культура була відкрита українським археологом чеського походження Вікентієм Хвойкою. Набула найбільшого розквіту між 5500 та 2750 роками до нашої ери та розташовувалася між Карпатами і Дніпром, на територіях сучасної Румунії, Молдови та України.

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