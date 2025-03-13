На Николаевщине нашли нож времен энеолита

Найденный нож. Фото: Дмитрий Гриценко в соцсети

На Николаевщине нашли нож, которому 6000 лет. Находку периода энеолита планируют вскоре передать Южноукраинскому историческому музею.

Об этом сообщил археолог Дмитрий Гриценко.

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На территории Николаевской области, на северной окраине с. Семеновка Первомайского района обнаружили нож из кремня. По данным ученых, он был изготовлен во времена энеолита. Нашли его во время раскопок члены историко-туристического клуба "Сагайдак". Находку отнесли к трипольской культуре.

Изобретенный нож. Фото: Дмитрий Гриценко в соцсети

Трипольская культура

Украинское название этой культуры происходит от названия села Триполье на Киевщине, а румынское — от названия румынского села Кукутень, где в конце XIX века были независимо открыты ее первые артефакты. На территории нашей страны Трипольская культура была открыта украинским археологом чешского происхождения Викентием Хвойкой. Приобрела наибольший расцвет между 5500 и 2750 годами до нашей эры, и располагалась между Карпатами и Днепром, на территориях современной Румынии, Молдовы и Украины.

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