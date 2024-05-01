В Одесской области нашли клад Крымского ханства — что известно

В Одесской области нашли монеты Крымского ханства. Фото: Окнянская громада

В селе Одесской области были найдены монеты Крымского ханства, которые рубились более полувека назад. Находка требует детального анализа и изучения, однако впоследствии ее передадут в краеведческий музей.

Об этом сообщили в Окнянском поселковом совете и объединенной громаде.

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Историческая находка

Историк и краевед Сергей Жосан нашел клад серебряных монет Крымского ханства. Монеты были найдены возле села Флора Окнянской общины Подольского района, поэтому историк прозвал свою находку Флоранским сокровищем.

Клад состоит из 140 серебряных монет (акче), которые чеканились в Крыму в 1480-х годах во время правления хана Менгли Гирея И. Скорее всего, клад был спрятан во время Крымских походов татар на Подолье.

Горшок с монетами в земле. Фото: Окнянская громада

Антиквариат лежал в горшке на глубине 40 см. Сверху был прикрыт известняковой плиткой естественного происхождения квадратной формы, примерно 20х20 см. Яр, в котором историк нашел клад, впадает в реку Ягорлык. В настоящее время монеты проходят детальное изучение и описание.

Горшок с монетами. Фото: Окнянская громада

Флоранское сокровище — не первая находка историка

Ранее в Одесской области Сергей Жосан уже находил сокровища прошедших веков. Так были найдены монеты древней Польши, чеканившиеся около 400 лет назад.

"Это не первое, и, я уверен, не последнее сокровище, найденное на нашей волшебной Окнянщине. В августе 2019 года было найдено 152 медных монеты Речи Постолитой (Польши) — так называемые солиды, которые чеканились с 1659 по 1668 год. княжества Литовского и Речи Постолитой" , — отметил Сергей Жосан.

В настоящее время монеты Иллийского клада в полном объеме находятся в фондах археологической выставки Чернянского опорного лицея, где их может увидеть каждый желающий. Что касается новой своей находки, то историк планирует после детального описания и изучения передать его в Подольский краеведческий музей, с которым в последнее время сотрудничает.

Горшок и монеты, найденные в Одесской области. Фото: Окнянская громада

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Также мы сообщали, что в Одессе во время обустройства окопов бойцы территориальной обороны обнаружили античные амфоры, датированные примерно 4-5 ст. до н.э. Артефакты были переданы Одесскому археологическому музею НАН Украины.