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На одеський берег винесло старовинну візантійську амфору

14 червня 2023 00:23
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
На одеський берег винесло старовинну візантійську амфору
Родина Пословських знайшла амфору на пляжі в Одесі. Фото: Facebook
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Старовинний артефакт — унікальну візантійську амфору — винесло на одеський пляж Ланжерон. Науковці припускають, що її винесло з підтопленої зони чи з потонулого корабля.

Знахідку вже передали музею. Про це йдеться на сторінці Херсонського обласного краєзнавчого музею у Facebook.

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На одеському пляжі Ланжерон переселенці з Херсону знайшли старовинну візантійську амфору.

Вік цієї знахідки науковці поки не визначили. Втім очевидно, що її виготовили за часів Візантії, а це період між 395 і 1453 роками.

"Важка глиняна амфора не потонула завдяки земляній пробці, що утворилася у горловині посудини. 
Можемо тільки здогадуватися, була вона вимита з підтопленої прибрежної зони чи з потонулого корабля. Будь в якому випадку щедра південна земля поділилася з херсонцями своїми скарбами", — йдеться в повідомленні музею. 

Директорка Херсонського краєзнавчого музею приймає амфору. Фото: Facebook

Нагадаємо, у травні минулого року в Одесі під час облаштування окопів бійці територіальної оборони знайшли античні амфори, датовані приблизно 4-5 ст. до н.е. Артефакти передали Одеському археологічному музею НАН України.

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