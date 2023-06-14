На одесский берег вынесло старинную византийскую амфору
Старинный артефакт — уникальную византийскую амфору — вынесло на одесский пляж Ланжерон. Ученые предполагают, что ее принесло из подтопленной зоны или из утонувшего корабля.
Находку уже передали музею. Об этом говорится на странице Херсонского областного краеведческого музея в Facebook.
Старинную византийскую амфору нашли переселенцы из Херсона.
Возраст этой находки учёные пока не определили. Впрочем, очевидно, что ее изготовили во времена Византии, а это период между 395 и 1453 годами.
"Тяжелая глиняная амфора не утонула благодаря образовавшейся в горловине сосуда земляной пробке.
Можем только догадываться, была ли она вымыта из подтопленной прибрежной зоны или из утонувшего корабля. В любом случае щедрая южная земля поделилась с херсонцами своими сокровищами", — говорится в сообщении музея.
Напомним, в мае прошлого года в Одессе во время обустройства окопов бойцы территориальной обороны обнаружили античные амфоры, датированные примерно 4-5 ст. до н.э. Артефакты были переданы Одесскому археологическому музею НАН Украины.