На одесский берег вынесло старинную византийскую амфору

Семья Пословских нашла амфору на пляже в Одессе. Фото: Facebook

Старинный артефакт — уникальную византийскую амфору — вынесло на одесский пляж Ланжерон. Ученые предполагают, что ее принесло из подтопленной зоны или из утонувшего корабля.

Находку уже передали музею. Об этом говорится на странице Херсонского областного краеведческого музея в Facebook.

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Возраст этой находки учёные пока не определили. Впрочем, очевидно, что ее изготовили во времена Византии, а это период между 395 и 1453 годами.

"Тяжелая глиняная амфора не утонула благодаря образовавшейся в горловине сосуда земляной пробке.

Можем только догадываться, была ли она вымыта из подтопленной прибрежной зоны или из утонувшего корабля. В любом случае щедрая южная земля поделилась с херсонцами своими сокровищами", — говорится в сообщении музея.

Директор Херсонского краеведческого музея принимает амфору. Фото: Facebook

Напомним, в мае прошлого года в Одессе во время обустройства окопов бойцы территориальной обороны обнаружили античные амфоры, датированные примерно 4-5 ст. до н.э. Артефакты были переданы Одесскому археологическому музею НАН Украины.