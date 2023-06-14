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На одесский берег вынесло старинную византийскую амфору

14 июня 2023 00:23
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
На одесский берег вынесло старинную византийскую амфору
Семья Пословских нашла амфору на пляже в Одессе. Фото: Facebook
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Старинный артефакт — уникальную византийскую амфору — вынесло на одесский пляж Ланжерон. Ученые предполагают, что ее принесло из подтопленной зоны или из утонувшего корабля.

Находку уже передали музею. Об этом говорится на странице Херсонского областного краеведческого музея в Facebook.

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Возраст этой находки учёные пока не определили. Впрочем, очевидно, что ее изготовили во времена Византии, а это период между 395 и 1453 годами.

"Тяжелая глиняная амфора не утонула благодаря образовавшейся в горловине сосуда земляной пробке.
Можем только догадываться, была ли она вымыта из подтопленной прибрежной зоны или из утонувшего корабля. В любом случае щедрая южная земля поделилась с херсонцами своими сокровищами", — говорится в сообщении музея.

Директор Херсонского краеведческого музея принимает амфору. Фото: Facebook

Напомним, в мае прошлого года в Одессе во время обустройства окопов бойцы территориальной обороны обнаружили античные амфоры, датированные примерно 4-5 ст. до н.э. Артефакты были переданы Одесскому археологическому музею НАН Украины.

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