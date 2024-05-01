На Одещині знайшли скарб Кримського ханства — що відомо

На Одещині знайшли монети Кримського ханства. Фото: Окнянська громада

В селі Одеської області були знайдені монети Кримського ханства, які карбувались більше ніж пів століття тому. Наразі знахідка потребує детального аналізу та вивчення, проте згодом її передадуть до краєзнавчого музею.

Про це повідомили в Окнянській селищній раді та об'єднаній громаді.

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Історична знахідка

Історик та краєзнавець Сергій Жосан знайшов скарб срібних монет Кримського ханства. Монети були знайдені біля села Флора Окнянської громади Подільського району, саме тому історик прозвав свою знахідку Флоранським скарбом.

Скарб складається з 140 срібних монет (акче), які карбувалися в Криму у 1480-х роках за часів правління хана Менглі Гірея І. Скоріш за все, скарб був захований під час Кримських походів татар на Поділля.



Горщик із моентами у землі. Фото: Окнянська громада

Антикваріат лежав в горщику, на глибині 40 см. Зверху був прикритий вапняковою плиткою природнього походження квадратної форми, приблизно 20х20 см. Яр, в яком історик знайшов скарб, впадає в річку Ягорлик. Наразі монети проходять детальне вивчення та опис.

Горщик із моентами. Фото: Окнянська громада

Флоранський скарб — не перша знахідка історика

Раніше на Одещині Сергій Жосан вже знаходив скарби минулись століть. Так були знайдені монети стародавньої Польщі, які карбувалися близько 400 років тому.

"Це не перший, і, я впевнений, не останній скарб, знайдений на нашій чарівній Окнянщині. В серпні 2019 року було знайдено 152 мідні монети Речі Постолитої (Польщі) — так звані соліди, які карбувалися з 1659 по 1668 рік на монетних дворах Великого князівства Литовського та Речі Постолитої", — зазначив Сергій Жосан.

Нині монети Іллійського скарбу у повному обсязі знаходяться у фондах археологічної виставки Чорнянського опорного ліцею, де їх може побачити кожен бажаючий. Щодо нової своєї знахідки, то історик планує після детального опису і вивчення передати його до Подільського краєзнавчого музею, з яким останнім часом співпрацює.

Горщик та монети, знайдені на Одещині. Фото: Окнянська громада

Інші знахідки на Одещині

Ми раніше писали, що старовинний артефакт — унікальну візантійську амфору — винесло на одеський пляж Ланжерон. Науковці припускають, що її винесло з підтопленої зони чи з потонулого корабля.

Також ми повідомляли, що в Одесі під час облаштування окопів бійці територіальної оборони знайшли античні амфори, датовані приблизно 4-5 ст. до н.е. Артефакти передали Одеському археологічному музею НАН України.