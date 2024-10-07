В Одессе фермер нашел почти невредимый шахед в поле

Российский шахед в поле. Фото: скриншот

Почти целый беспилотник типа "Шахед 136" нашел в поле фермер Подольского района. Ударный дрон не просто упал, но еще и проехался по земле.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

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В видео, которое распространяется по сети, мужчина рассказывает, что наблюдал за падением беспилотника, и показывает след, который дрон оставил на земле.

"Такого, пожалуй, никто не видел вживую, как он едет", — говорит он.

По словам фермера, "шахед" почти целый, лишь потерял часть пропеллера.

Что делать, если нашли обломок дрона или ракеты

Если вы обнаружили подозрительные предметы, похожие на обломки от ракет или дронов, ни в коем случае не прикасайтесь к находкам собственноручно и не позволяйте это делать другим. А также:

не перемещайте предметы, не пытайтесь разобрать их, занести в помещение, закопать в землю, бросать в водоемы и т.п.;

не фотографируйте и не публикуйте снимки в сети Интернет;

отметьте место находки;

отойдите от подозрительного предмета как можно дальше;

немедленно сообщите о находке подразделения ГСЧС — 101 или полиции — 102. Дождитесь приезда специалистов и укажите местоположение подозрительной находки.

Напомним, в результате вчерашнего удара по Одесчине пострадал мужчина.

Также российские оккупанты атаковали гражданское судно в Одесской области.