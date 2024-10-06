Російська атака на Одещину: пошкоджено цивільні об'єкти, є постраждалий

Рятувальник бореться з вогнем. Фото: ДСНС

Уночі російські військові здійснили масовану атаку на Одещину, використовуючи ударні безпілотники та балістичні ракети. Внаслідок обстрілів постраждала одна людина, пошкоджено цивільні об'єкти, зокрема торгівельні склади та цивільне судно.

Про це у неділю, 6 жовтня, повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

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Допис Олега Кіпера. Фото: скриншот

Атака на Одещину

За його словами, в Одесі через влучання сталося загоряння торговельного обладнання в складській будівлі на площі 100 кв.м. На щастя, загиблих немає і пожежу швидко ліквідували вогнеборці. Однак внаслідок падіння уламків пошкоджено вантажівку та загорілось сміття. Один чоловік отримав поранення та був ушпиталений. Також постраждав газовий трубопровід, але витік газу було швидко ліквідовано силами ДСНС.

Атака на судно

Також загарбники атакували область і ракетами. Значних руйнувань зазнало суховантажне судно.

"Щодо ракетної атаки: внаслідок обстрілу пошкоджено суховантажне цивільне судно. На щастя, люди не постраждали", — написав очільник ОВА.

Правоохоронці наразі документують наслідки цього чергового злочину росіян проти мирного населення України, збираючи докази для подальших розслідувань.

Нагадаємо, вночі в Одесі лунали потужні вибухи. Російські загарбники атакували місто ударними дронами.

Також російські загарбники атакували Київ ударними дронами-камікадзе. На щастя, обійшлося без руйнувань та жертв.