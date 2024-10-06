Российская атака на Одесщину: повреждены гражданские объекты, есть пострадавший

Российские оккупанты атаковали гражданское судно на Одесчине
Ночью российские военные совершили массированную атаку на Одесчину, используя ударные беспилотники и баллистические ракеты. В результате обстрелов пострадал один человек, повреждены гражданские объекты, в том числе торговые склады и гражданское судно.
Об этом в воскресенье, 6 октября, сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.
Атака на Одесчину
По его словам, в Одессе из-за попадания произошло возгорание торгового оборудования в складском здании на площади 100 кв.м. К счастью, погибших нет, и пожар быстро ликвидировали пожарные. Однако в результате падения обломков поврежден грузовик и загорелся мусор. Один человек получил ранение и был госпитализирован. Также пострадал газовый трубопровод, но утечка газа была быстро ликвидирована силами ГСЧС.
Атака на судно
Также захватчики атаковали область и ракеты. Значительные разрушения получил сухогруз.
"О ракетной атаке: в результате обстрела повреждено сухогрузное гражданское судно. К счастью, люди не пострадали", — написал глава ОВА.
Правоохранители документируют последствия этого очередного преступления россиян против мирного населения Украины, собирая доказательства для дальнейших расследований.
Напомним, ночью в Одессе раздавались мощные взрывы. Российские захватчики атаковали город ударными дронами.
Также российские захватчики атаковали Киев ударными дронами-камикадзе. К счастью, обошлось без разрушений и жертв.
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