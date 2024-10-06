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Нічна атака на Одесу — з'явилися фото наслідків

6 жовтня 2024 09:21
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Атака на Одесу: пошкоджено інфраструктуру та є постраждалий
Рятувальник бореться з вогнем. Фото: ДСНС
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Сьогодні вночі росіяни вкотре атакували Одесу безпілотниками типу "Шахед", які завдали значних руйнувань цивільній інфраструктурі. На місцях влучань спалахнули пожежі, їх вдалося оперативно ліквідувати силами рятувальників.

Про це у неділю, 6 жовтня, повідомили в Головному управлінні ДСНС в Одеській області

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Допис ДСНС. Фото: скриншот

Атака на Одесу: наслідки

За інформацією рятувальників, внаслідок влучань були пошкоджені складські приміщення та вантажні автомобілі. За попередніми даними, один чоловік зазнав серйозних поранень під час атаки. Його було госпіталізовано до лікарні у важкому стані.

Атака на Одесу
Рятувальники в охопленом вогнем приміщенні. Фото: ДСНС
Нічна атака на Одесу — з'явилися фото наслідків - фото 3
Рятувальники тягнуть пожежний шланг до місця займання. Фото: ДСНС
Нічна атака на Одесу — з'явилися фото наслідків - фото 4
Рятувальник гасить автомобіль, що горить. Фото: ДСНС

Ліквідація пожеж в Одесі

На ліквідацію наслідків було залучено 12 одиниць техніки та 47 рятувальників від ДСНС, а також одну одиницю техніки і трьох членів особового складу від Асоціації добровільних пожежних України.

Нічна атака на Одесу — з'явилися фото наслідків - фото 5
Рятувальник гасить вогонь. Фото: ДСНС
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В Одесі зайнялися складські приміщення. Фото: ДСНС

Місцевих жителів закликаються дотримуватися заходів безпеки та залишатися у сховищах під час повітряних тривог.

Нагадаємо, вночі в Одесі лунали потужні вибухи. Російські загарбники атакували місто ударними дронами.

Також російські загарбники атакували Київ ударними дронами-камікадзе. На щастя, обійшлося без руйнувань та жертв.

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