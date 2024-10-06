Атака на Одесу: пошкоджено інфраструктуру та є постраждалий

Рятувальник бореться з вогнем. Фото: ДСНС

Сьогодні вночі росіяни вкотре атакували Одесу безпілотниками типу "Шахед", які завдали значних руйнувань цивільній інфраструктурі. На місцях влучань спалахнули пожежі, їх вдалося оперативно ліквідувати силами рятувальників.

Про це у неділю, 6 жовтня, повідомили в Головному управлінні ДСНС в Одеській області.

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Атака на Одесу: наслідки

За інформацією рятувальників, внаслідок влучань були пошкоджені складські приміщення та вантажні автомобілі. За попередніми даними, один чоловік зазнав серйозних поранень під час атаки. Його було госпіталізовано до лікарні у важкому стані.

Рятувальники в охопленом вогнем приміщенні. Фото: ДСНС

Рятувальники тягнуть пожежний шланг до місця займання. Фото: ДСНС

Рятувальник гасить автомобіль, що горить. Фото: ДСНС

Ліквідація пожеж в Одесі

На ліквідацію наслідків було залучено 12 одиниць техніки та 47 рятувальників від ДСНС, а також одну одиницю техніки і трьох членів особового складу від Асоціації добровільних пожежних України.

Рятувальник гасить вогонь. Фото: ДСНС

В Одесі зайнялися складські приміщення. Фото: ДСНС

Місцевих жителів закликаються дотримуватися заходів безпеки та залишатися у сховищах під час повітряних тривог.

Нагадаємо, вночі в Одесі лунали потужні вибухи. Російські загарбники атакували місто ударними дронами.

Також російські загарбники атакували Київ ударними дронами-камікадзе. На щастя, обійшлося без руйнувань та жертв.