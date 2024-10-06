Атака на Одесу: пошкоджено інфраструктуру та є постраждалий

Нічна атака на Одесу — з'явилися фото наслідків
Сьогодні вночі росіяни вкотре атакували Одесу безпілотниками типу "Шахед", які завдали значних руйнувань цивільній інфраструктурі. На місцях влучань спалахнули пожежі, їх вдалося оперативно ліквідувати силами рятувальників.
Про це у неділю, 6 жовтня, повідомили в Головному управлінні ДСНС в Одеській області.
Атака на Одесу: наслідки
За інформацією рятувальників, внаслідок влучань були пошкоджені складські приміщення та вантажні автомобілі. За попередніми даними, один чоловік зазнав серйозних поранень під час атаки. Його було госпіталізовано до лікарні у важкому стані.
Ліквідація пожеж в Одесі
На ліквідацію наслідків було залучено 12 одиниць техніки та 47 рятувальників від ДСНС, а також одну одиницю техніки і трьох членів особового складу від Асоціації добровільних пожежних України.
Місцевих жителів закликаються дотримуватися заходів безпеки та залишатися у сховищах під час повітряних тривог.
Нагадаємо, вночі в Одесі лунали потужні вибухи. Російські загарбники атакували місто ударними дронами.
Також російські загарбники атакували Київ ударними дронами-камікадзе. На щастя, обійшлося без руйнувань та жертв.
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