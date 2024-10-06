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Ночная атака на Одессу — появились фото последствий

6 октября 2024 09:21
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Атака на Одессу: повреждена инфраструктура и есть пострадавший
Спасатель сражается с огнем. Фото: ГСЧС
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

Сегодня ночью россияне в очередной раз атаковали Одессу беспилотниками типа "Шахед", нанесших значительные разрушения гражданской инфраструктуре. На местах попадания вспыхнули пожары, их удалось оперативно ликвидировать силами спасателей.

Об этом в воскресенье, 6 октября, сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области.

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Сообщение ГСЧС. Фото: скриншот

Атака на Одессу: последствия

По информации спасателей, в результате попаданий были повреждены складские помещения и грузовые автомобили. По предварительным данным, один мужчина получил серьезные ранения во время атаки. Он был госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии.

Атака на Одессу
Спасатели в охваченном огнем помещении. Фото: ГСЧС
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Спасатели тянут пожарный шланг к месту возгорания. Фото: ГСЧС
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Спасатель гасит горящий автомобиль. Фото: ГСЧС

Ликвидация пожаров в Одессе

На ликвидацию последствий были привлечены 12 единиц техники и 47 спасателей от ГСЧС, а также одна единица техники и три члена личного состава от Ассоциации добровольных пожарных Украины.

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Спасатель тушит огонь. Фото: ГСЧС
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В Одессе загорелись складские помещения. Фото: ГСЧС

Местные жители призываются соблюдать меры безопасности и оставаться в хранилищах во время воздушных тревог.

Напомним, ночью в Одессе раздавались мощные взрывы. Российские захватчики атаковали город ударными дронами.

Также российские захватчики атаковали Киев ударными дронами-камикадзе. К счастью, обошлось без разрушений и жертв.

Одесса Одесская область Одесская ОГА Новости Одессы дроны атака

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