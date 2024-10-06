Атака на Одессу: повреждена инфраструктура и есть пострадавший

Ночная атака на Одессу — появились фото последствий
Сегодня ночью россияне в очередной раз атаковали Одессу беспилотниками типа "Шахед", нанесших значительные разрушения гражданской инфраструктуре. На местах попадания вспыхнули пожары, их удалось оперативно ликвидировать силами спасателей.
Об этом в воскресенье, 6 октября, сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области.
Атака на Одессу: последствия
По информации спасателей, в результате попаданий были повреждены складские помещения и грузовые автомобили. По предварительным данным, один мужчина получил серьезные ранения во время атаки. Он был госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии.
Ликвидация пожаров в Одессе
На ликвидацию последствий были привлечены 12 единиц техники и 47 спасателей от ГСЧС, а также одна единица техники и три члена личного состава от Ассоциации добровольных пожарных Украины.
Местные жители призываются соблюдать меры безопасности и оставаться в хранилищах во время воздушных тревог.
Напомним, ночью в Одессе раздавались мощные взрывы. Российские захватчики атаковали город ударными дронами.
Также российские захватчики атаковали Киев ударными дронами-камикадзе. К счастью, обошлось без разрушений и жертв.
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