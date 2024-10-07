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Такого ніхто не бачив — фермер на Одещині виявив у полі небезпечну знахідку

7 жовтня 2024 09:49
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
В Одесі фермер знайшов майже неушкоджений шахед у полі
Російський шахед у полі. Фото: скриншот
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Майже цілий безпілотник типу "шахед 136" знайшов у полі фермер з Подільського району. Ударний дрон не просто впав, а ще й проїхався по землі. 

Про це повідомляють місцеві Telegrаm-канали.

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У відео, яке шириться мережею, чоловік розповідає, що спостерігав за падінням безпілотника, й показує слід, який дрон залишив на землі.

"Такого, мабуть, ніхто не бачив уживу, як він їде",  — говорить він.

За словами фермера, "шахед" майже цілий, лише втратив частину пропелера. 

Що робити, якщо знайшли уламок дрона чи ракети

Якщо ви виявили підозрілі предмети, схожі на уламки від ракет або дронів, у жодному разі не торкайтеся знахідок власноруч і не дозволяйте це робити іншим. А також:

  • не переміщуйте предмети, не намагайтеся розібрати їх, заносити у приміщення, закопувати у землю, кидати у водойми тощо;
  • не фотографуйте та не публікуйте знімки у мережі Інтернет;
  • позначте місце знахідки;
  • відійдіть від підозрілого предмета якомога далі;
  • негайно повідомте про знахідку підрозділи ДСНС — 101 або поліції — 102. Дочекайтеся приїзду фахівців та вкажіть місце розташування підозрілої знахідки.

Нагадаємо, внаслідок вчорашнього удару по Одещині постраждав чоловік.

Також російські окупанти атакували цивільне судно на Одещині.

війна Одеська область Новини Одеси дрони Шахед

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