Розслідування в Одесі: внаслідок ворожих ударів постраждав чоловік

Рятувальники під час гасіння вогню. Фото: ДСНС

Одеська обласна прокуратура ініціювала досудове розслідування за фактом порушення законів війни під час повітряної атаки на Одесу та область. Унаслідок дій окупантської армії РФ постраждав чоловік.

Про це повідомила пресслужба Одеської обласної прокуратури.

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Допис прокуратури. Фото: скриншот

Розпочато розслідування

За даними правоохоронців, вночі 6 жовтня 2024 року ворог здійснив повітряну атаку на Одесу та її область. Ударів було завдано за допомогою безпілотних літальних апаратів типу Shahed-136 та балістичної ракети "Іскандер-М".

Знищена вантажівка. Фото: Одеська прокуратура

Вибухи в Одесі: які наслідки

Внаслідок дронової атаки постраждали складські будівлі, автомобілі та газопровід. Одна людина, 59-річний охоронець одного зі складських приміщень, отримав травми різного ступеня важкості та був госпіталізований.

Зруйновані складські примішення. Фото: Одеська прокуратура

Також ракетна атака ворога завдала шкоди портовій інфраструктурі, зокрема було пошкоджено суховантажне цивільне судно.

Уламки боєприпасів. Фото: Одеська прокуратура

Огляд наслідків триває, і повний перелік руйнувань та пошкоджень наразі встановлюється. Прокурори та слідчі СБУ працюють на місцях подій, документуючи наслідки збройної агресії Російської Федерації.

Нагадаємо, вночі в Одесі лунали потужні вибухи. Російські загарбники атакували місто ударними дронами.

Також російські окупанти атакували цивільне судно на Одещині.