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В результате ночного удара по Одесчине пострадал мужчина — фото

6 октября 2024 12:45
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Расследование в Одессе: в результате вражеских ударов пострадал мужчина
Спасатели во время тушения огня. Фото: ГСЧС
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

Одесская областная прокуратура инициировала досудебное расследование по факту нарушения законов войны во время воздушной атаки в Одессу и область. В результате действий оккупантской армии РФ пострадал мужчина.

Об этом сообщила пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

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Сообщение прокуратуры. Фото: скриншот

Начато расследование

По данным правоохранителей, ночью 6 октября 2024 года враг совершил воздушную атаку на Одессу и ее область. Удары были нанесены с помощью беспилотных летательных аппаратов типа Shahed-13 и баллистической ракеты "Искандер-М".

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Уничтоженный грузовик. Фото: Одесская прокуратура

Взрывы в Одессе: какие последствия

В результате дроновой атаки пострадали складские здания, автомобили и газопровод. Один человек, 59-летний охранник одного из складских помещений, получил травмы разной степени тяжести и был госпитализирован.

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Разрушены складские помещения. Фото: Одесская прокуратура

Также ракетная атака врага нанесла ущерб портовой инфраструктуре, в частности было повреждено сухогрузное гражданское судно.

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Обломки боеприпасов. Фото: Одесская прокуратура

Осмотр последствий продолжается, и полный перечень разрушений и повреждений устанавливается. Прокуроры и следователи СБУ работают на местах происшествия, документируя последствия вооруженной агрессии Российской Федерации.

Напомним, ночью в Одессе раздавались мощные взрывы. Российские захватчики атаковали город ударными дронами.

Также российские оккупанты атаковали гражданское судно в Одесской области.

Одесса Одесская область Одесская ОГА Новости Одессы дроны атака

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