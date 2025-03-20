Обмен пленными с РФ – история морпеха из Одессы, пережившего плен

Нас не хотели отдавать — одесский морпех про ад в плену РФ
Плен — испытание, которое невозможно представить тем, кто не пережил его сам. Недели, месяцы, иногда даже годы в неволе без связи с родными, в постоянной неизвестности, под давлением врага. Как украинские защитники выдерживают этот ужас?
Об этом журналистам Новини.LIVE рассказал старший лейтенант Дмитрий Дмитриев, вернувшийся из российского плена.
Мечта детства
Стать военным Дмитрий решил еще в детстве, ведь вырос в семье военнослужащих. Бесспорно, были мысли поступить в учебное заведение и получить другую профессию, но парень решил продолжить семейную династию. Именно это стало толчком для поступления в Харьковский военный университет.
"Были мысли пойти в морской институт одесский или на какой-то юридический факультет. Все же я вырос в воинской части, смотрел на это с детства, и оружие держал, и по технике военный лазил, и у меня была тяга к военной службе, к армии", — говорит старший лейтенант Дмитрий Дмитриев.
Служба Дмитрия началась с пяти лет обучения в военном вузе, после чего он продолжил в войсках. Сначала мужчина стал танкистом — профессия, которая его увлекала, ведь когда живешь своим делом, стремишься достичь мастерства. В течение трех лет военный неустанно совершенствовал свои навыки, оттачивая их.
Полномасштабное вторжение
На момент полномасштабного вторжения 36-я отдельная бригада морской пехоты, в которой служил Дмитрий, находилась на очередной ротации в Мариуполе. Он вспоминает, что в тот день все происходило очень быстро.
"Тогда, 24 февраля, посреди ночи, под утро, была тревога, всех подняли, коротенькое совещание, и сказали, что начинается полномасштабное вторжение России. Команда — боевым экипажем сесть на танки и выехать в определенный район сосредоточения", — рассказал мужчина.
Так Мариуполь в жизни Дмитрия сыграл значительную роль. В начале полномасштабного вторжения мало кто предполагал, что события развернутся именно таким образом.
Оборона Мариуполя
Оборона Мариуполя длилась 86 дней, из них 82 — город был полностью окружен врагом. Для бригады, в которой служил Дмитрий, оборона оказалась непростой: 48 дней они продержались с командой, однако враг все же оказался сильнее. Несмотря на это, военные не теряли надежды вырваться из окружения и осуществили две попытки прорыва. Враг не давал ни одного шанса, постоянно держа украинских защитников в напряжении.
"Во время второй попытки выйти начали обстреливать снова колонну с техникой, и как раз на выезде с завода "Азовмаш" мы выпрыгнули из машины. Вблизи от нас, 50 метров, было здание, мы забежали в подвал пересидеть, открыли планшет, по планшету посмотрели примерный маршрут движения, куда нам надо двигаться, как нам надо идти", — говорит военный.
Чтобы набраться сил перед новой попыткой выхода, бойцы днем отдохнули, а как только начало смеркаться, двинулись вперед. В группе было 15 человек, среди которых две девушки. Пути назад не было, только вперед.
"Где-то до 10 километров мы прошли, началось перед нами движение в посадке, мы увидели там фары, когда вышли из нижней балки. Нам начали кричать на русском языке: "Стоять, не двигаться! Руки вверх, оружие сложить! Кто дернется, завалим!". Мы сложили оружие, ведь они сказали, что наши все сдались уже в плен", — рассказал Дмитрий.
Российский плен
На тот момент выбора не было: позади пылал "Азовсталь", ведь это происходило в день, когда была организована сдача завода. Группа ничего об этом не знала, поскольку находились в другом месте, а связи с подразделениями не было, информации тоже. Поэтому было принято решение начать движение на выход, что закончилось сдачей оружия и сдачей всей бригады в плен.
"Первые дни в плену, скажу так, было страшно, я не понимал, что будет с нами дальше, куда мы попали, что вообще происходит, насколько это все серьезно", — отметил мужчина.
Но рядом были побратимы, с которыми можно разделить страхи и поддерживать друг друга. Даже в руках врага легче сохранять равновесие с людьми, которые за все время службы уже стали родными. С ними даже находилось время для шуток.
"И шутили даже, говорили, для нас 10 месяцев — это была какая-то такая космическая цифра. Мы все говорили, сейчас до лета все хорошо будет, нас обменяют, вернемся домой. Но уже потом со временем начали понимать, что все настолько серьезно и никто не собирается нас отдавать", — говорит Дмитриев.
Связи с родными не было, ни одного письма, ни одного известия. Ты остался один в аду, но даже в компании побратимов хочется почувствовать то самое детское тепло семьи. Почувствовать маму, которая с детства воспитывала своего сына, которого в один роковой день враг взял в плен. Когда другие ребята получали письма, Дмитрий оставался без новостей из дома, и это было трудно переносить.
"Ребятам приходили письма, приходили фотографии. Уже после обмена мать говорила, что она мне отправляла письма. И не один раз, но они до меня не доходили. Мне давали возможность написать письмо. Я написал три или четыре письма, но до сих пор они не дошли. Никакой информации. Но где-то как раз перед моим обменом, в 2024 году, через два дня после моего дня рождения меня вызвали на очередной допрос и показали видеообращение моей мамы. Эмоции были непревзойденные", — рассказал мужчина.
Мужчина признается что все-таки слезы не удалось сдержать. Когда за два года не было никакой информации, что там дома, увидеть и услышать маму, которая говорит: "Сынок, у нас все хорошо, мы скучаем по тебе", было лучшим подарком для прошлого дня рождения.
Неверие в обмен
Несмотря на поддержку побратимов, уныние постепенно подкрадывалось. Дмитрий анализировал ситуацию и видел, что враг по-особенному жестоко обращается с теми, кто защищал Мариуполь. Начались эмоциональные нагрузки и накрутки в голове. Мысли о возможных 10 годах в плену пугали. Надежды на обмен почти не было.
"Ребята рассчитывали на праздники, и потом, когда открываются камеры и из всего барака забирают только два человека на обмен из двухсот пятидесяти, ребята немножко расстраивались. Я не рассчитывал и ждал звоночка, придет время, значит, придет. Это было морально тяжело", — говорит Дмитрий.
Возвращение домой
Мысли, что домой не удастся вернуться, заполонили голову. Не увидеть семьи, друзей, и жизнь никогда не будет как раньше. Но однажды дверь камеры открылась и назвали фамилию Дмитриев. Мужчину спустили на первый этаж и завели в так называемый "отстойник", что своего рода является карцером. Потом отдают мешок с вещами и выводят.
"Я думаю, видимо, следующий этап, на следующее место какое-то, СИЗО, зону какую-то. Грузят в автозак, но я понимаю, что там один военнослужащий, второй, третий. Во время разговора мы понимаем, что разные должности в разных местах попали в плен. Это может быть каким-то этапом, и нас было там, ну, где-то человек семь в одной машине. Мы приехали, уже слышу запах керосина, и я понимаю, что мы приехали на аэродром. Семь человек не будут транспортировать самолетом куда-то там. Но нас загрузили в самолет, там уже были люди, потом следующая остановка была через четыре часа. Еще людей загрузили, и потом, когда мы прилетели, видимо, в Беларуси уже, нас выгрузили из самолета в автобусы и сказали, вы едете на обмен", — рассказал военный.
После возвращения на территорию Украины Дмитрий сразу бросился искать волонтеров, чтобы попросить телефон и позвонить маме. Номер он помнил еще со школы и был уверен, что она его не сменила.
"Звоню к маме и рассказываю ей стихотворение по телефону. Я когда был в плену, писал стихи. Когда я сразу позвонил по телефону, попытался рассказать стихотворение, которое написал в плену. Натупил, конечно, но это такое, были эмоции просто", — говорит мужчина.
На следующий день мама, отец и вся семья поехали встречать своего героя.
Планы на будущее
Сейчас Дмитрий проходит реабилитацию, ведь плен оставляет свои отпечатки на здоровье. Однако мужчина не теряет боевого духа, а наоборот — строит планы на будущее. Поскольку нужно двигаться вперед, достигать своих целей и осуществлять мечты. Одна из них — путешествие за границу.
"Хочу путешествовать, поехать за границу, посмотреть другие страны, какие-то достопримечательности — это моя мечта. Я всегда хотел попасть за границу, но не знал, что это будет именно так", — подытожил Дмитрий.
Это одна история из тысячи, которая показывает: главное — не терять надежду. Ведь дома ждут. Ждут каждого, кто защищает украинскую землю. Несмотря на все испытания, которые пришлось пережить, Дмитрий не потерял веры в жизнь. Он прошел сквозь ужасы плена, но сумел сохранить силу духа и стремление к будущему.
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