Обмен пленными с РФ – история морпеха из Одессы, пережившего плен

Дмитрий Дмитриев на службе. Фото: Дмитрий Дмитриев/личный архив

Плен — испытание, которое невозможно представить тем, кто не пережил его сам. Недели, месяцы, иногда даже годы в неволе без связи с родными, в постоянной неизвестности, под давлением врага. Как украинские защитники выдерживают этот ужас?

Об этом журналистам Новини.LIVE рассказал старший лейтенант Дмитрий Дмитриев, вернувшийся из российского плена.

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Мечта детства

Стать военным Дмитрий решил еще в детстве, ведь вырос в семье военнослужащих. Бесспорно, были мысли поступить в учебное заведение и получить другую профессию, но парень решил продолжить семейную династию. Именно это стало толчком для поступления в Харьковский военный университет.

"Были мысли пойти в морской институт одесский или на какой-то юридический факультет. Все же я вырос в воинской части, смотрел на это с детства, и оружие держал, и по технике военный лазил, и у меня была тяга к военной службе, к армии", — говорит старший лейтенант Дмитрий Дмитриев.

Старший лейтенант Дмитрий Дмитриев о мечте с детства. Фото: Новини.LIVE

Служба Дмитрия началась с пяти лет обучения в военном вузе, после чего он продолжил в войсках. Сначала мужчина стал танкистом — профессия, которая его увлекала, ведь когда живешь своим делом, стремишься достичь мастерства. В течение трех лет военный неустанно совершенствовал свои навыки, оттачивая их.

Полномасштабное вторжение

На момент полномасштабного вторжения 36-я отдельная бригада морской пехоты, в которой служил Дмитрий, находилась на очередной ротации в Мариуполе. Он вспоминает, что в тот день все происходило очень быстро.

"Тогда, 24 февраля, посреди ночи, под утро, была тревога, всех подняли, коротенькое совещание, и сказали, что начинается полномасштабное вторжение России. Команда — боевым экипажем сесть на танки и выехать в определенный район сосредоточения", — рассказал мужчина.

Дмитрий Дмитриев на задании. Фото: Дмитрий Дмитриев/личный архив

Так Мариуполь в жизни Дмитрия сыграл значительную роль. В начале полномасштабного вторжения мало кто предполагал, что события развернутся именно таким образом.

Оборона Мариуполя

Оборона Мариуполя длилась 86 дней, из них 82 — город был полностью окружен врагом. Для бригады, в которой служил Дмитрий, оборона оказалась непростой: 48 дней они продержались с командой, однако враг все же оказался сильнее. Несмотря на это, военные не теряли надежды вырваться из окружения и осуществили две попытки прорыва. Враг не давал ни одного шанса, постоянно держа украинских защитников в напряжении.

"Во время второй попытки выйти начали обстреливать снова колонну с техникой, и как раз на выезде с завода "Азовмаш" мы выпрыгнули из машины. Вблизи от нас, 50 метров, было здание, мы забежали в подвал пересидеть, открыли планшет, по планшету посмотрели примерный маршрут движения, куда нам надо двигаться, как нам надо идти", — говорит военный.

Старший лейтенант Дмитрий Дмитриев об обороне Мариуполя. Фото: Новини.LIVE

Чтобы набраться сил перед новой попыткой выхода, бойцы днем отдохнули, а как только начало смеркаться, двинулись вперед. В группе было 15 человек, среди которых две девушки. Пути назад не было, только вперед.

"Где-то до 10 километров мы прошли, началось перед нами движение в посадке, мы увидели там фары, когда вышли из нижней балки. Нам начали кричать на русском языке: "Стоять, не двигаться! Руки вверх, оружие сложить! Кто дернется, завалим!". Мы сложили оружие, ведь они сказали, что наши все сдались уже в плен", — рассказал Дмитрий.

Дмитрий Дмитриев возле танка. Фото: Дмитрий Дмитриев/личный архив

Российский плен

На тот момент выбора не было: позади пылал "Азовсталь", ведь это происходило в день, когда была организована сдача завода. Группа ничего об этом не знала, поскольку находились в другом месте, а связи с подразделениями не было, информации тоже. Поэтому было принято решение начать движение на выход, что закончилось сдачей оружия и сдачей всей бригады в плен.

"Первые дни в плену, скажу так, было страшно, я не понимал, что будет с нами дальше, куда мы попали, что вообще происходит, насколько это все серьезно", — отметил мужчина.

Старший лейтенант Дмитрий Дмитриев о российском плену. Фото: Новини.LIVE

Но рядом были побратимы, с которыми можно разделить страхи и поддерживать друг друга. Даже в руках врага легче сохранять равновесие с людьми, которые за все время службы уже стали родными. С ними даже находилось время для шуток.

"И шутили даже, говорили, для нас 10 месяцев — это была какая-то такая космическая цифра. Мы все говорили, сейчас до лета все хорошо будет, нас обменяют, вернемся домой. Но уже потом со временем начали понимать, что все настолько серьезно и никто не собирается нас отдавать", — говорит Дмитриев.

Связи с родными не было, ни одного письма, ни одного известия. Ты остался один в аду, но даже в компании побратимов хочется почувствовать то самое детское тепло семьи. Почувствовать маму, которая с детства воспитывала своего сына, которого в один роковой день враг взял в плен. Когда другие ребята получали письма, Дмитрий оставался без новостей из дома, и это было трудно переносить.

"Ребятам приходили письма, приходили фотографии. Уже после обмена мать говорила, что она мне отправляла письма. И не один раз, но они до меня не доходили. Мне давали возможность написать письмо. Я написал три или четыре письма, но до сих пор они не дошли. Никакой информации. Но где-то как раз перед моим обменом, в 2024 году, через два дня после моего дня рождения меня вызвали на очередной допрос и показали видеообращение моей мамы. Эмоции были непревзойденные", — рассказал мужчина.

Старший лейтенант Дмитрий Дмитриев о днях в российском плену. Фото: Новини.LIVE

Мужчина признается что все-таки слезы не удалось сдержать. Когда за два года не было никакой информации, что там дома, увидеть и услышать маму, которая говорит: "Сынок, у нас все хорошо, мы скучаем по тебе", было лучшим подарком для прошлого дня рождения.

Неверие в обмен

Несмотря на поддержку побратимов, уныние постепенно подкрадывалось. Дмитрий анализировал ситуацию и видел, что враг по-особенному жестоко обращается с теми, кто защищал Мариуполь. Начались эмоциональные нагрузки и накрутки в голове. Мысли о возможных 10 годах в плену пугали. Надежды на обмен почти не было.

"Ребята рассчитывали на праздники, и потом, когда открываются камеры и из всего барака забирают только два человека на обмен из двухсот пятидесяти, ребята немножко расстраивались. Я не рассчитывал и ждал звоночка, придет время, значит, придет. Это было морально тяжело", — говорит Дмитрий.

Дмитрий Дмитриев на учениях. Фото: Дмитрий Дмитриев/личный архив

Возвращение домой

Мысли, что домой не удастся вернуться, заполонили голову. Не увидеть семьи, друзей, и жизнь никогда не будет как раньше. Но однажды дверь камеры открылась и назвали фамилию Дмитриев. Мужчину спустили на первый этаж и завели в так называемый "отстойник", что своего рода является карцером. Потом отдают мешок с вещами и выводят.

"Я думаю, видимо, следующий этап, на следующее место какое-то, СИЗО, зону какую-то. Грузят в автозак, но я понимаю, что там один военнослужащий, второй, третий. Во время разговора мы понимаем, что разные должности в разных местах попали в плен. Это может быть каким-то этапом, и нас было там, ну, где-то человек семь в одной машине. Мы приехали, уже слышу запах керосина, и я понимаю, что мы приехали на аэродром. Семь человек не будут транспортировать самолетом куда-то там. Но нас загрузили в самолет, там уже были люди, потом следующая остановка была через четыре часа. Еще людей загрузили, и потом, когда мы прилетели, видимо, в Беларуси уже, нас выгрузили из самолета в автобусы и сказали, вы едете на обмен", — рассказал военный.

Старший лейтенант Дмитрий Дмитриев о возвращении домой. Фото: Новини.LIVE

После возвращения на территорию Украины Дмитрий сразу бросился искать волонтеров, чтобы попросить телефон и позвонить маме. Номер он помнил еще со школы и был уверен, что она его не сменила.

"Звоню к маме и рассказываю ей стихотворение по телефону. Я когда был в плену, писал стихи. Когда я сразу позвонил по телефону, попытался рассказать стихотворение, которое написал в плену. Натупил, конечно, но это такое, были эмоции просто", — говорит мужчина.

Дмитрий Дмитриев, возвращение из российского плена. Фото: Дмитрий Дмитриев/личный архив

На следующий день мама, отец и вся семья поехали встречать своего героя.

Планы на будущее

Сейчас Дмитрий проходит реабилитацию, ведь плен оставляет свои отпечатки на здоровье. Однако мужчина не теряет боевого духа, а наоборот — строит планы на будущее. Поскольку нужно двигаться вперед, достигать своих целей и осуществлять мечты. Одна из них — путешествие за границу.

"Хочу путешествовать, поехать за границу, посмотреть другие страны, какие-то достопримечательности — это моя мечта. Я всегда хотел попасть за границу, но не знал, что это будет именно так", — подытожил Дмитрий.

Старший лейтенант Дмитрий Дмитриев о планах на будущее. Фото: Новини.LIVE

Это одна история из тысячи, которая показывает: главное — не терять надежду. Ведь дома ждут. Ждут каждого, кто защищает украинскую землю. Несмотря на все испытания, которые пришлось пережить, Дмитрий не потерял веры в жизнь. Он прошел сквозь ужасы плена, но сумел сохранить силу духа и стремление к будущему.

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