ПАРЄ змусить Росію відшкодувати збитки від анексії Криму

Зала ПАРЄ. Фото: Кримсько-татарський ресурсний центр

Парламентська Асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, яка визнає необхідність враховувати збитки, завдані Росією Україні, починаючи з 2014 року. Зокрема це стосується й анексії Криму.

Текст опубліковано на сайті Парламентської Асамблеї Ради Європи.

Реклама

Читайте також:

Рішення ПАРЄ

Документ закріплює, що Реєстр збитків, створений для компенсацій Україні, стосується не тільки того, що відбувалося після початку повномасштабного вторгнення. А розширюється й на події 2014 року, коли Росія анексувала Крим. Це означає, що до нього буде включено втрати нашої держави від захоплення півострову, бойових дій на сході України та інших актів агресії РФ.

Нові санкції

У резолюції також наголошується, що міжнародні механізми відшкодування збитків мають охоплювати всіх жертв Росії, включно з мешканцями Криму, які постраждали окупації. Крім того, Ассамблея закликала інституції Європейського Союзу ввести нові санкції проти ряду підприємств на території РФ та осіб, що сприяли агресії.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про виставку ворожої техніки. А також про одеситів, які вимагали повернути рідних з полону.