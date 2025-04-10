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В Одессе открыли выставку уничтоженной вражеской техники

10 апреля 2025 16:30
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор
В Одессе открыли выставку вражеской техники
Открытие выставки. Фото: Олег Кипер в соцсети
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор

На Куликовом поле в Одессе открыли выставку уничтоженной вражеской техники. Она посвящена Вооруженным силам Украины и всем, кто ежедневно защищает наше государство от агрессора.

Об этом сообщает глава Одесской военной администрации Олег Кипер в соцсети.

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Выставка техники

Всего на выставке представили 13 единиц техники. В основном это советские образцы, например БМП-2, модификация со стрелковым оружием. А также несколько БТР и поврежденный трансформатор. Кроме того, на площади появился модифицированный БТР-80 — он имеет измененную башню и смещенный пулемет.

"Сегодняшний день — это память о героях прошлого и честь для героев настоящего", — пишет Олег Кипер в соцсети.

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Экспонаты на Куликовом поле. Фото: Новини.LIVE

Каждый экспонат имеет табличку с историей. Представленная на Куликовом поле техника — это напоминание каждому из нас о том, что на передовой идут ожесточенные бои за нашу свободу и независимость.

Напомним, недавно мы писали о митинге родственников пленных в Одессе. А также о том, как техника превратилась в артобъекты.

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