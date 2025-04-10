В Одесі відкрили виставку ворожої техніки

Відкриття виставки. Фото: Олег Кіпер в соцмережі

На Куликовому полі в Одесі відкрили виставку знищеної ворожої техніки. Вона присвячена Збройним силам України та всім, хто щодня боронить нашу державу від агресора.

Про це повідомляє очільник Одеської військової адміністрації Олег Кіпер в соцмережі.

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Виставка техніки

Загалом на виставці представили 13 одиниць техніки. Здебільшого це радянські зразки, наприклад БМП-2, модифікація зі стрілецькою зброєю. А також кілька БТР та пошкоджений трансформатор. Крім того, на площі з'явився модифікований БТР-80 — він має змінену вежу та зміщений кулемет.

"Сьогоднішній день — це пам’ять про героїв минулого й честь для героїв сьогодення",— пише Олег Кіпер в соцмережі.

Чиновники дивляться на техніку. Фото: Олег Кіпер в соцмережі

Техніка ворога. Фото: Новини.LIVE

Експонати на Куликовому полі. Фото: Новини.LIVE

Кожен експонат має табличку з історією. Представлена ​​на Куликовому полі техніка — це нагадування кожному з нас про те, що на передовій ідуть запеклі бої за нашу свободу та незалежність.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про мітинг родичів полонених в Одесі. А також про те, як техніка перетворилася на артоб'єкти.