Підліток зі смартфоном. Фото ілюстративне: cheline.com

Росія продовжує вербувати підлітків для диверсій та шпигунства в Одесі. Нещодавно жертвою спецслужб РФ ледве не став хлопець, якого підбурювали фотографувати кораблі у порту.

Про це повідомляє перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький у соцмережі.

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Вербування дитини

В Одесі зафіксували черговий випадок, коли ворог спробував завербувати підлітка для виконання диверсій. Один із учнів школи отримав повідомлення з пропозицією заробити гроші, фотографуючи кораблі в порту. Хлопець не розгубився і вирішив вести переписку з вербувальником, щоб зібрати докази. Потім він повідомив про це інспектора служби освітньої безпеки, щоб інформацію направили до правоохоронних органів.

"Зберігайте докази. Якщо отримали підозрілі пропозиції онлайн — зробіть скріншоти повідомлень. Розкажіть про це дорослим: батькам, учителям або тим, кому довіряєте. Шановні батьки, не втрачайте пильності, спілкуйтеся з дітьми, пояснюйте небезпеку протиправних дій і наслідки їхнього вчинення", — пише перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький у соцмережі.

Листування з дитиною. Фото: Олексій Білошицький у соцмережі

Вербування дитини. Фото: Олексій Білошицький у соцмережі

Нагадаємо, нещодавно ми писали про фільтрацію дітей у Криму. А також про поширення алкоголізму серед дітей Одещини.