Росія за допомогою терору намагається зламати стійкість одеситів - Братчук

Ракета Іскандер. Фото ілюстративне: 24 Канал

Росія за допомогою терору намагається зламати стійкість українців, тому є ймовірність обстрілу і на Великодні свята. А сигнали повітряної тривоги не треба ігнорувати, оскільки цивільне населення постійно опиняється під ударами.

Про це в ефірі Ранок.LIVE розповів речник Добровольчої армії Південь Сергій Братчук.

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В Добровольчій армії Південь наполягають на тому, що якщо немає можливості добігти до укриття у разі тривоги, необхідно хоча б дотримуватися правила двох стін. Оскільки ворог застосовує ракети із касетним боєзапасом для того, аби нанести максимального ураження людям. Військові не виключають ймовірність атаки і у святкові дні.

"Цього тижня було пошкоджено один з храмів в Одесі. Це храм московського патріархату, власне як і в Сумах. Від ворога можна всього очікувати, але ми маємо йому протидіяти в плані дотримання правил безпеки", — сказав Сергій Братчук.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про перехват розмов російських військових. А також про службовця, який полюбляв психотропи.