Полицейские нашли наркотики у военного в Одесской области - приговор суда

Военный в форме. Фото иллюстртивное: village.com

Полицейские Одесской области остановили на улице военного санитара с опасным наркотическим веществом PVP. На служащего открыли дело и направили его в Южный городской суд.

Об этом Новости.LIVE узнали из Единого реестра судебных решений.

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Подробности дела

Уроженец Черкасской области, проживающий в Южном Одесской области был остановлен сотрудниками полиции на одной из улиц города. Во время досмотра правоохранители обнаружили в его кармане пакетик с кристаллами бежевого цвета и направили их на экспертизу. Исследование установило, что в пакете было 0,687 граммов психотропного вещества PVP, что является больше чем "небольшой размер", предусмотренный приказом Министерства здравоохранения Украины. Однако мужчина заверил, что приобрел наркотики для собственных нужд.

Что решил суд

Одесский суд признал фигуранта виновным по ч.1 ст.309 УК (хранение психотропов без цели сбыта). Он должен заплатить 17 000 гривен штрафа и 2390 грн за проведение экспертизы наркотических средств.

Напомним, недавно мы писали о военном, которого судили за насилие в семье. А также о солдате, который уклонялся от уплаты алиментов.