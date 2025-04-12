Військовий з Одещини ухилявся від аліментів — вирок суду

Суддівський молоток. Фото: freepik

Уродженець Роздільної Одеської області, мобілізований солдат ухилявся від сплати аліментів на свою неповнолітню доньку. Сума боргу перевищила 23 тисячі гривень. Суд визнав його винним і призначив покарання у вигляді обмеження волі.

Про це Новини.LIVE дізналися з матеріалів Єдиного державного реєстру досудового розслідування.

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Військовий не платив аліменти на дитину

Згідно з рішенням Роздільнянського районного суду від грудня 2023 року, він мав щомісяця сплачувати аліменти на користь матері дитини. Виплати мали тривати до 2038 року — повноліття доньки.

Однак, починаючи з вересня 2024 року, військовий свідомо і систематично не виконував свої зобов’язання. Він не перераховував кошти, приховував доходи, працюючи за домовленістю, та не повідомляв державному виконавцю про зміну місця проживання.

Як покарали за несплату аліментів

Суд визнав чоловіка винним у вчиненні кримінального проступку за статтею — злісне ухилення від сплати аліментів. За пів року несплати борг сягнув 23 970 гривень.

З огляду на те, що обвинувачений раніше не судимий, розкаявся і провини не заперечував, суд призначив йому покарання — один рік обмеження волі. Водночас застосувавши статтю 75 КК України, суд звільнив його від реального відбування покарання, якщо той протягом року не вчинить нових правопорушень та виконуватиме вимоги пробації.

Нагадаємо, мешканка Одеської області поширювала інформацію про мобілізаційні заходи в месенджері. Також військовий з Одещини у стані алкогольного сп'яніння спричинив ДТП з постраждалими.