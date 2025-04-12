Военный из Одесской области уклонялся от алиментов — приговор суда

Судейский молоток. Фото: freepik

Уроженец Раздельной Одесской области мобилизованный солдат уклонялся от уплаты алиментов на свою несовершеннолетнюю дочь. Сумма долга превысила 23 тысячи гривен. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде ограничения свободы.

Об этом Новини.LIVE узнали из материалов Единого государственного реестра досудебного расследования.

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Военный не платил алименты на ребенка

Согласно решению Раздельнянского районного суда от декабря 2023 года, он должен был ежемесячно платить алименты в пользу матери ребенка. Выплаты должны были продолжаться до 2038 года — совершеннолетия дочери.

Однако, начиная с сентября 2024 года, военный сознательно и систематически не выполнял свои обязательства. Он не перечислял средства, скрывал доходы, работая по договоренности, и не сообщал государственному исполнителю об изменении места жительства.

Как наказали за неуплату алиментов

Суд признал мужчину виновным в совершении уголовного проступка по статье — злостное уклонение от уплаты алиментов. За полгода неуплаты долг достиг 23 970 гривен.

Учитывая то, что обвиняемый ранее не судим, раскаялся и вины не отрицал, суд назначил ему наказание — один год ограничения свободы. В то же время применив статью 75 УК Украины, суд освободил его от реального отбывания наказания, если тот в течение года не совершит новых правонарушений и будет выполнять требования пробации.

Напомним, жительница Одесской области распространяла информацию о мобилизационных мероприятиях в мессенджере. Также военный из Одесской области в состоянии алкогольного опьянения спровоцировал ДТП с пострадавшими.