Военный из Одесской области уклонялся от алиментов — приговор суда

На Одесчине солдата судили за неуплату алиментов — как наказали
Уроженец Раздельной Одесской области мобилизованный солдат уклонялся от уплаты алиментов на свою несовершеннолетнюю дочь. Сумма долга превысила 23 тысячи гривен. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде ограничения свободы.
Об этом Новини.LIVE узнали из материалов Единого государственного реестра досудебного расследования.
Военный не платил алименты на ребенка
Согласно решению Раздельнянского районного суда от декабря 2023 года, он должен был ежемесячно платить алименты в пользу матери ребенка. Выплаты должны были продолжаться до 2038 года — совершеннолетия дочери.
Однако, начиная с сентября 2024 года, военный сознательно и систематически не выполнял свои обязательства. Он не перечислял средства, скрывал доходы, работая по договоренности, и не сообщал государственному исполнителю об изменении места жительства.
Как наказали за неуплату алиментов
Суд признал мужчину виновным в совершении уголовного проступка по статье — злостное уклонение от уплаты алиментов. За полгода неуплаты долг достиг 23 970 гривен.
Учитывая то, что обвиняемый ранее не судим, раскаялся и вины не отрицал, суд назначил ему наказание — один год ограничения свободы. В то же время применив статью 75 УК Украины, суд освободил его от реального отбывания наказания, если тот в течение года не совершит новых правонарушений и будет выполнять требования пробации.
Напомним, жительница Одесской области распространяла информацию о мобилизационных мероприятиях в мессенджере. Также военный из Одесской области в состоянии алкогольного опьянения спровоцировал ДТП с пострадавшими.
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