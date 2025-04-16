Не пройшов ВЛК за повісткою від ТЦК - рішення суду на Одещині

Проігнорував повістку від ТЦК — що вирішив суд на Одещині
Військовозобов’язаний на Одещині отримав повістку від співробітників терцентрів комплектування, але усіляк відмовлявся проходити медичний огляд. В результаті на чоловіка відкрили справу та скерували її до суду.
Про це ми дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.
Подробиці справи
Неодружений та офіційно безробітний мешканець Балти Одеської області отримав повістку на проходження медичного огляду від співробітників териториального центру комплектування. Проте чоловік без поважних причин відмовився іти на військово-лікарську комісію за направленням ТЦК. На нього відкрили справу та скенрували її до Балтського районного суду.
Що вирішив суд
Фігуранта визнали винним ч. 1 ст. 337 КК України, (в ухиленні від призову). Він має сплатити штраф в розмірі 300 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що складає 5100 грн.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про військового, який рубав дерева без дозволу. А також про службовця, який полюбляв насильство в сім'ї.
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