Не пройшов ВЛК за повісткою від ТЦК - рішення суду на Одещині

Військові на фронті. Фото ілюстративне: Харківська ОВА

Військовозобов’язаний на Одещині отримав повістку від співробітників терцентрів комплектування, але усіляк відмовлявся проходити медичний огляд. В результаті на чоловіка відкрили справу та скерували її до суду.

Про це ми дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

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Подробиці справи

Неодружений та офіційно безробітний мешканець Балти Одеської області отримав повістку на проходження медичного огляду від співробітників териториального центру комплектування. Проте чоловік без поважних причин відмовився іти на військово-лікарську комісію за направленням ТЦК. На нього відкрили справу та скенрували її до Балтського районного суду.

Що вирішив суд

Фігуранта визнали винним ч. 1 ст. 337 КК України, (в ухиленні від призову). Він має сплатити штраф в розмірі 300 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що складає 5100 грн.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про військового, який рубав дерева без дозволу. А також про службовця, який полюбляв насильство в сім'ї.