Не прошел ВВК по повестке от ТЦК - решение суда в Одесской области

Военные на фронте. Фото иллюстративное: Харьковская ОВА

Военнообязанный в Одесской области получил повестку от сотрудников терцентров комплектования, но всячески отказывался проходить медицинский осмотр. В результате на мужчину открыли дело и направили его в суд.

Об этом мы узнали из Единого реестра судебных решений.

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Подробности дела

Неженатый и официально безработный житель Балты Одесской области получил повестку на прохождение медицинского осмотра от сотрудников территориального центра комплектования. Однако мужчина без уважительных причин отказался идти на военно-врачебную комиссию по направлению ТЦК. На него открыли дело и направили его в Балтский районный суд.

Что решил суд

Фигуранта признали виновным ч. 1 ст. 337 УК Украины, (в уклонении от призыва). Он должен уплатить штраф в размере 300 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 5100 грн.

Напомним, недавно мы писали о военном, который рубил деревья без разрешения. А также о служащем, который любил насилие в семье.