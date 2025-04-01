Співробітник ТЦК в Одесі допомагав ухилитися за хабарі

В Одесі можна було знятися з обліку у ТЦК за 500 доларів
Співробітник терцентру комплектування в Одесі за хабарі допомагав чоловікам ухилятися від призову. Але правоохоронці його викрили, фігуранту загрожує 5 років позбавлення волі.
Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області.
Подробиці справи
За даними слідства, 29-річний співробітник ТЦК обіцяв двом чоловікам призовного віку допомогу зі зняттям статусу "розшукуваних". Одному клієнту з Одеси "послуга" коштувала 500 доларів, а другому, який перебував на обліку в області, — удвічі дорожче. Поліцейські затримали ділка під час отримання ним грошей від ухилянта. Кошти як речові докази правоохоронці вилучили.
Яке покарання загрожує
Фігуранту повідомили про підозру за ч. 2 ст. 369-2 Кримінального Кодексу України (одержані неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави). Йому загрожує 5 років позбавлення волі.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про рейд на парковках Одеси. А також про службовця, який вивозив ухилянтів за кордон у військовій формі.
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