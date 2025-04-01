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В Одесі можна було знятися з обліку у ТЦК за 500 доларів

1 квітня 2025 16:55
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор
Співробітник ТЦК в Одесі допомагав ухилитися за хабарі
Підозрюваний з поліцейським. Фото: Головне управління Національної поліції в Одеській області
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор

Співробітник терцентру комплектування в Одесі за хабарі допомагав чоловікам ухилятися від призову. Але правоохоронці його викрили, фігуранту загрожує 5 років позбавлення волі.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області.

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Подробиці справи

За даними слідства, 29-річний співробітник ТЦК обіцяв двом чоловікам призовного віку допомогу зі зняттям статусу "розшукуваних". Одному клієнту з Одеси "послуга" коштувала 500 доларів, а другому, який перебував на обліку в області, — удвічі дорожче. Поліцейські затримали ділка під час отримання ним грошей від ухилянта. Кошти як речові докази правоохоронці вилучили. 

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Вилучені гроші. Головне управління Національної поліції в Одеській області

Яке покарання загрожує

Фігуранту повідомили про підозру за ч. 2 ст. 369-2 Кримінального Кодексу України (одержані неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави). Йому загрожує 5 років позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про рейд на парковках Одеси. А також про службовця, який вивозив ухилянтів за кордон у військовій формі.

корупція хабар мобілізація війна в Україні ТЦК та СП
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