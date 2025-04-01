Правоохоронець на Одещині вивозив чоловіків за кордон у військовій формі

У військовій формі за кордон — на Одещині затримали службовця
Правоохоронець на Одещині за гроші вивозив чоловіків за кордон у військовій формі. Проте його викрили під час одержання грошей від одного з клієнтів.
Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.
Подробиці справи
За даними слідства, правоохоронець приєднався до злочинної групи, яка організовувала нелегальні "тури" для ухилянтів. Маючи інформацію про систему охорони кордону, він забирав клієнтів на авто, переодягав їх у військову форму та провозив через блокпости, пояснюючи, що везе колег на службу. Далі висаджував чоловіків у місці, звідки вони могли безперешкодно перейти кордон. За свої послуги організатори схеми брали по 6 тисяч доларів США з особи, частина з яких йшла правоохоронцю. Фігуранта затримали після отримання чергової оплати.
Яке покарання загрожує
Правоохоронцю повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332, ч. 2 ст. 369-2 КК України (переправлення осіб через державний кордон та одержання неправомірної вигоди). Йому загрожує до 9 років позбавлення волі.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про священника, який допомагав втекти за кордон, але його затримали. А також про схему переправлення у ПМР.
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