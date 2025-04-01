Правоохоронець на Одещині вивозив чоловіків за кордон у військовій формі

Прикордонник дивиться в горизонт. Фото ілюстративне: ДПСУ

Правоохоронець на Одещині за гроші вивозив чоловіків за кордон у військовій формі. Проте його викрили під час одержання грошей від одного з клієнтів.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

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Подробиці справи

За даними слідства, правоохоронець приєднався до злочинної групи, яка організовувала нелегальні "тури" для ухилянтів. Маючи інформацію про систему охорони кордону, він забирав клієнтів на авто, переодягав їх у військову форму та провозив через блокпости, пояснюючи, що везе колег на службу. Далі висаджував чоловіків у місці, звідки вони могли безперешкодно перейти кордон. За свої послуги організатори схеми брали по 6 тисяч доларів США з особи, частина з яких йшла правоохоронцю. Фігуранта затримали після отримання чергової оплати.

Яке покарання загрожує

Правоохоронцю повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332, ч. 2 ст. 369-2 КК України (переправлення осіб через державний кордон та одержання неправомірної вигоди). Йому загрожує до 9 років позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про священника, який допомагав втекти за кордон, але його затримали. А також про схему переправлення у ПМР.