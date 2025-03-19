Из Одесской области в Приднестровье за три тысячи долларов

Купили билет в Приднестровье — на Одесчине задержали туристов
В Одесской области пограничники задержали семерых мужчин, которые пытались нелегально попасть в Приднестровье. На них составили административные протоколы, теперь им грозят штрафы.
Об этом сообщает Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины.
Подробности дела
Задержали мужчин недалеко от одного из сел Раздельнянского района. По данным правоохранителей, жители Харьковской, Львовской и Днепропетровской областей, имея целью попасть в соседнюю Молдову, обратились за помощью к админу одного из каналов в соцсети. Координатор дистанционно прокладывал "безопасный" маршрут через границу, однако никаких гарантий успешной переправки не предоставлял. Однако, в случае удачного перехода клиентов получил бы по 3 тысячи долларов США с каждого на криптокошелек.
Какое наказание грозит
На нарушителей составили протоколы по ст. 204-1 КУоАП (попытка незаконного пересечения границы). Им грозят штрафы от 3 400 до 8 500 гривен штрафа или арест на 15 суток.
Напомним, недавно мы писали о юноше, который переправлял мужчин за границу на Закарпатье. А также об уклонистах, которые пытались попасть в Румынию.
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