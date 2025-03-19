Из Одесской области в Приднестровье за три тысячи долларов

Задержанные мужчины. Фото: Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

В Одесской области пограничники задержали семерых мужчин, которые пытались нелегально попасть в Приднестровье. На них составили административные протоколы, теперь им грозят штрафы.

Об этом сообщает Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

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Подробности дела

Задержали мужчин недалеко от одного из сел Раздельнянского района. По данным правоохранителей, жители Харьковской, Львовской и Днепропетровской областей, имея целью попасть в соседнюю Молдову, обратились за помощью к админу одного из каналов в соцсети. Координатор дистанционно прокладывал "безопасный" маршрут через границу, однако никаких гарантий успешной переправки не предоставлял. Однако, в случае удачного перехода клиентов получил бы по 3 тысячи долларов США с каждого на криптокошелек.

Какое наказание грозит

На нарушителей составили протоколы по ст. 204-1 КУоАП (попытка незаконного пересечения границы). Им грозят штрафы от 3 400 до 8 500 гривен штрафа или арест на 15 суток.

Напомним, недавно мы писали о юноше, который переправлял мужчин за границу на Закарпатье. А также об уклонистах, которые пытались попасть в Румынию.