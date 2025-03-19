З Одещини до Придністров'я за три тисячі доларів

Затримані чоловіки. Фото: Південне регіональне управління Держприкордонслужби України.

На Одещині прикордонники затримали сімох чоловіків, які намагалися нелегально потрапити до Придністров'я. На них склали адміністративні протоколи, тепер їм загрожують штрафи.

Про це повідомляє Південне регіональне управління Держприкордонслужби України.

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Подробиці справи

Затримали чоловіків неподалік одного з сіл Роздільнянського району. За даними правоохоронців, мешканці Харківської, Львівської та Дніпропетровської областей, маючи на меті потрапити до сусідньої Молдови, звернулись за допомогою адміна одного з каналів у соцмережі. Координатор дистанційно прокладав "безпечний" маршрут через кордон, однак жодних гарантій успішного переправлення не надавав. Проте, у разі вдалого переходу клієнтів отримав би по 3 тисячі доларів США з кожного на криптогаманець.

Яке покарання загрожує

На порушників склали протоколи за ст. 204-1 КУпАП (спроба незаконного перетину кордону). Їм загрожують штрафи від 3 400 до 8 500 гривень штрафу або арешт на 15 діб.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про юнака, який переправляв чоловіків за кордон на Закарпатті. А також про ухилянтів, які намагалися потрапити до Румунії.