Правоохранитель в Одесской области вывозил мужчин за границу в военной форме

Пограничник смотрит в горизонт. Фото иллюстративное: ГПСУ

Правоохранитель в Одесской области за деньги вывозил мужчин за границу в военной форме. Однако его разоблачили во время получения денег от одного из клиентов.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

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Подробности дела

По данным следствия, правоохранитель присоединился к преступной группе, которая организовывала нелегальные "туры" для уклонистов. Имея информацию о системе охраны границы, он забирал клиентов на авто, переодевал их в военную форму и провозил через блокпосты, объясняя, что везет коллег на службу. Далее высаживал мужчин в месте, откуда они могли беспрепятственно перейти границу. За свои услуги организаторы схемы брали по 6 тысяч долларов США с человека, часть из которых шла правоохранителю. Фигуранта задержали после получения очередной оплаты.

Какое наказание грозит

Правоохранителю сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 332, ч. 2 ст. 369-2 УК Украины (переправка лиц через государственную границу и получение неправомерной выгоды). Ему грозит до 9 лет лишения свободы.

Напомним, недавно мы писали о священнике, который помогал сбежать за границу, но его задержали. А также о схеме переправки в ПМР.