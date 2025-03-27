Конфлікт з ТЦК в Одесі

Співробітники ТЦК. Фото ілюстративне: Південь сьогодні

В Одесі стався конфлікт біля одного з районних центрів комплектування міста. Група з приблизно 10 осіб заблокувала виїзд автобуса з території збірного пункту, аби один з призовників міг втекти.

Про це повідомляє Одеський обласний ТЦК та СП.

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Конфлікт з ТЦК

В мережі з'явилося відео, на якому можна побачити, як цивільні заблокували автобус, який перевозив військовозобов'язаних. Люди начебто хотіли передати своєму родичу сумку, проте щойно двері відчинилися, допомогли йому втекти. Крім того, одна з учасниць конфлікту запевняє, що після події співробітник ТЦК вдарив її ногою.

Реакція ТЦК

Проте у центрі комплектування спростовують інформацію про застосування насильства їхнім співробітником. Крім того, додали, що цивільні, які заблокували автобус, перешкоджали їх законній діяльності.

"Окремо звертаємо увагу на інформацію, що поширюється в мережі щодо можливого застосування сили представниками ТЦК та СП до цивільних осіб. За попередніми результатами аналізу відеоматеріалів з камер спостереження, протиправних дій з боку військовослужбовців, зокрема із застосуванням фізичної сили, не зафіксовано. Заходи фізичного примусу не вживалися", — йдеться у повідомленні ТЦК.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про бійку з військовими ТЦК на Одещині. А також про суд над чоловіком, який повідомляв про мобілізаційні заходи.