Не захотів мобілізуватись - вирок одеського суду

Вручення повістки. Фото ілюстративне: Суспільне

Безробітний уродженець Херсонщини отримав в Одесі повістку від співробітників ТЦК. Проте до центру комплектування призовник не з'явився, через що на нього відкрили кримінальну справу.

Про це ми дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

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Подробиці справи

Уродженець села Козачі Лагері на Херсонщині, отримав в Одесі повістку від співробітників ТЦК. Він мав прибути до центру комплектування, звідки його планували скерувати до військово-лікарської комісії. Проте на медичний огляд чоловік не явився, через що на нього відкрили кримінальне провадження.

Що вирішив суд

Чоловік повністю зізнався, а Арцизький районний суд його визнав винним за ч. 1 ст. 337 КК України (ухилення від мобілізації). В результаті його засудили до штрафу у розмірі 5100 гривень (300 неоподаткованих мінімумів).

Нагадаємо, нещодавно ми писали про схему переправлення ухилянтів в Молдову. А також про вирок військовому, який напідпитку вкрав автівку в Одесі.