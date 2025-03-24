Не захотів мобілізуватись - вирок одеського суду

За повісткою не з'явився до ТЦК — що вирішив одеський суд
Безробітний уродженець Херсонщини отримав в Одесі повістку від співробітників ТЦК. Проте до центру комплектування призовник не з'явився, через що на нього відкрили кримінальну справу.
Про це ми дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.
Подробиці справи
Уродженець села Козачі Лагері на Херсонщині, отримав в Одесі повістку від співробітників ТЦК. Він мав прибути до центру комплектування, звідки його планували скерувати до військово-лікарської комісії. Проте на медичний огляд чоловік не явився, через що на нього відкрили кримінальне провадження.
Що вирішив суд
Чоловік повністю зізнався, а Арцизький районний суд його визнав винним за ч. 1 ст. 337 КК України (ухилення від мобілізації). В результаті його засудили до штрафу у розмірі 5100 гривень (300 неоподаткованих мінімумів).
Нагадаємо, нещодавно ми писали про схему переправлення ухилянтів в Молдову. А також про вирок військовому, який напідпитку вкрав автівку в Одесі.
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