Не захотел мобилизоваться - приговор одесского суда

Вручение повестки. Фото иллюстративное: Суспільне

Безработный уроженец Херсонщины получил в Одессе повестку от сотрудников ТЦК. Однако в центр комплектования призывник не явился, из-за чего на него открыли уголовное дело.

Об этом мы узнали из Единого реестра судебных решений.

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Подробности дела

Уроженец села Казачьи Лагери на Херсонщине, получил в Одессе повестку от сотрудников ТЦК. Он должен был прибыть в центр комплектования, откуда его планировали направить в военно-врачебную комиссию. Однако на медицинский осмотр мужчина не явился, из-за чего на него открыли уголовное производство.

Что решил суд

Мужчина полностью признался, а Арцизский районный суд его признал виновным по ч. 1 ст. 337 УК Украины (уклонение от мобилизации). В результате его приговорили к штрафу в размере 5100 гривен (300 необлагаемых минимумов).

Напомним, недавно мы писали о схеме переправки уклонистов в Молдову. А также о приговоре военному, который навеселе украл машину в Одессе.