Военный угнал авто в нетрезвом состоянии: приговор суда

Судейский молоток. Фото иллюстративное: pixabay

В Одесской области военнослужащий, находясь в состоянии алкогольного опьянения, угнал автомобиль, который владелец оставил с ключами в замке зажигания. Его задержали через полчаса после преступления.

Об этом Новини.LIVE узнали из материалов Единого государственного реестра досудебного расследования.

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Детали преступления

Согласно материалам дела, 9 декабря 2024 года военнослужащий, который проходил службу в должности водителя в 3-м механизированном батальоне, незаконно завладел автомобилем ВАЗ 111930 возле железнодорожного вокзала в одном из населенных пунктов Одесской области. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, он воспользовался тем, что авто было незапертым, а ключи оставались в замке зажигания.

После похищения военный поехал в направлении поселка Захаровка, где примерно через 25 минут его остановили сотрудники полиции. Во время проверки уровень алкоголя в его крови составил 3,07 промилле.

На судебном заседании обвиняемый признал вину, раскаялся и объяснил, что находился в командировке на лечении и случайно оказался не на той станции. Он решил добраться до Винницы автомобилем, не осознавая правовых последствий своих действий. Потерпевший, который работает бригадиром путей, не имел претензий к военному и попросил суд не наказывать его строго.

Какое наказание за похищенное авто

Суд признал обвиняемого виновным по статье незаконное завладение транспортным средством и назначил четыре года заключения. Позже учитывая искреннее раскаяние подсудимого и отсутствие претензий от потерпевшего, реальный срок заменили на испытательный на срок в один год.

Напомним, в Одесской области военнослужащий неоднократно совершал психологическое насилие в отношении своей бывшей сожительницы. Также в Одессе грек оправдывал российские удары по гостинице и собору.