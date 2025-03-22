На Одещині військовий отримав покарання за насильство

Чоловік б'є жінку. Фото ілюстративне: Shutterstock

На Одещині військовослужбовець неодноразово вчиняв психологічне насильство щодо своєї колишньої співмешканки. Чоловік ображав жінку, використовував нецензурну лексику та принижував її, що завдавало їй психологічних страждань.

Про це Новини.LIVE дізналися з матеріалів Єдиного державного реєстру досудового розслідування.

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Військовослужбовець принижував жінку

Згідно з матеріалами слідства, інциденти тривали з травня 2023 року до лютого 2024 року. Востаннє порушник напав на жінку в селі Цибулівка Одеської області — публічно ображав її та намагався розпочати бійку. Потерпіла викликала поліцію, і цього разу щодо кривдника порушили кримінальну справу за статтею домашнє насильство.

Яке покарання призначили

На судовому засіданні обвинувачений визнав свою провину та запевнив, що виправився. Потерпіла також підтвердила, що він змінив поведінку, допомагає дітям та більше не конфліктує. З урахуванням всіх обставин суд визнав військового винним та призначив йому покарання у вигляді 240 годин громадських робіт.

Нагадаємо, 90% жінок Одеської області відчувають ознаки депресії. Також ми писали, що 18-річний житель Ізмаїльського району викрав авто односельця.