18-річний хлопець отримав понад 5 років за викрадення авто

Поліцейський складає протокол. Фото ілюстративне: Нацполіція

Молодий житель Ізмаїльського району викрав авто односельця, перебуваючи на випробувальному терміні за попередню крадіжку. Суд визнав його винним та засудив до понад п’яти років позбавлення волі.

Про це у суботу, 22 березня, повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

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Викрав авто та розібрав на запчастини

За інформацією поліції, обвинувальний вирок за викрадення автомобіля отримав 18-річний мешканець Саф’янівської громади. Юнак, який вже мав судимість за майновий злочин, скористався тим, що легковик "Ford" його односельця був залишений на вулиці через несправність. Він затягнув машину до свого гаража та почав розбирати її на запчастини для власного авто тієї ж марки.

Власник автомобіля, 61-річний чоловік, звернувся до поліції, яка швидко виявила зниклу автівку в гаражі зловмисника. Експерти оцінили завдані збитки у понад 46 тисяч гривень.

Яке покарання за викрадення авто

Правоохоронці зібрали достатньо доказів для висунення обвинувачення за статтею про незаконне заволодіння транспортним засобом, вчинене повторно. Суд врахував попереднє покарання хлопця і призначив йому п’ять років та два місяці позбавлення волі.

Нагадаємо, на Одещині правоохоронці зупинили автомобіль, який посеред ночі віз чоловіка до кордону з Молдовою. Також ми писали, що в Одеській області чоловік скупляв незаконно вироблене пальне та перепродавав його без дозвільних документів.