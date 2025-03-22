Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow На Одесчине юношу осудили на пять лет за угон автомобиля arrow

На Одесчине юношу осудили на пять лет за угон автомобиля

22 марта 2025 14:20
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
18-летний парень получил более 5 лет за угон авто
Полицейский составляет протокол. Фото иллюстративное: Нацполиция
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

Молодой житель Измаильского района угнал авто односельчанина, когда уже находился на испытательном сроке за кражу. Суд признал его виновным и приговорил к более чем пяти годам лишения свободы.

Об этом в субботу, 22 марта, сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Читайте также:

Угнал авто и разобрал на запчасти

По информации управления, обвинительный приговор за угон автомобиля получил 18-летний житель Сафьяновской громады. Юноша, который уже имел судимость за имущественное преступление, воспользовался тем, что легковушка "Ford" его односельчанина была оставлена на улице из-за поломки. Он затащил машину в свой гараж и начал разбирать ее на запчасти для собственного авто той же марки.

Владелец автомобиля, 61-летний мужчина, обратился в полицию, которая быстро обнаружила пропавшую машину в гараже злоумышленника. Эксперты оценили нанесенный ущерб в 46 тысяч гривен.

Какое наказание за угон авто

Правоохранители собрали достаточно доказательств для предъявления обвинения по статье о незаконном завладении транспортным средством, совершенном повторно. Суд учел предыдущее наказание парня и назначил ему пять лет и два месяца лишения свободы.

Напомним, в Одесской области правоохранители остановили автомобиль, который посреди ночи вез мужчину к границе с Молдовой. Также мы писали, что в Одесской области мужчина скупал незаконно произведенное топливо и перепродавал его без разрешительных документов.

Одесса кража авто Одесская область угон Новости Одессы
Реклама
Реклама
Реклама