18-летний парень получил более 5 лет за угон авто

Полицейский составляет протокол. Фото иллюстративное: Нацполиция

Молодой житель Измаильского района угнал авто односельчанина, когда уже находился на испытательном сроке за кражу. Суд признал его виновным и приговорил к более чем пяти годам лишения свободы.

Об этом в субботу, 22 марта, сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

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Угнал авто и разобрал на запчасти

По информации управления, обвинительный приговор за угон автомобиля получил 18-летний житель Сафьяновской громады. Юноша, который уже имел судимость за имущественное преступление, воспользовался тем, что легковушка "Ford" его односельчанина была оставлена на улице из-за поломки. Он затащил машину в свой гараж и начал разбирать ее на запчасти для собственного авто той же марки.

Владелец автомобиля, 61-летний мужчина, обратился в полицию, которая быстро обнаружила пропавшую машину в гараже злоумышленника. Эксперты оценили нанесенный ущерб в 46 тысяч гривен.

Какое наказание за угон авто

Правоохранители собрали достаточно доказательств для предъявления обвинения по статье о незаконном завладении транспортным средством, совершенном повторно. Суд учел предыдущее наказание парня и назначил ему пять лет и два месяца лишения свободы.

Напомним, в Одесской области правоохранители остановили автомобиль, который посреди ночи вез мужчину к границе с Молдовой. Также мы писали, что в Одесской области мужчина скупал незаконно произведенное топливо и перепродавал его без разрешительных документов.