В Одесской области военный получил наказание за насилие

Мужчина бьет женщину. Фото иллюстративное: Shutterstock

В Одесской области военнослужащий неоднократно совершал психологическое насилие в отношении своей бывшей сожительницы. Мужчина оскорблял женщину, использовал нецензурную лексику и унижал ее, что наносило ей психологические страдания.

Об этом Новини.LIVE узнали из материалов Единого государственного реестра досудебного расследования.

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Согласно материалам следствия, инциденты продолжались с мая 2023 года до февраля 2024 года. Последний раз нарушитель напал на женщину в селе Цибулевка Одесской области — публично оскорблял ее и пытался начать драку. Потерпевшая вызвала полицию, и на этот раз в отношении обидчика возбудили уголовное дело по статье домашнее насилие.

Какое наказание назначили

На судебном заседании обвиняемый признал свою вину и заверил, что исправился. Потерпевшая также подтвердила, что он изменил поведение, помогает детям и больше не конфликтует. С учетом всех обстоятельств суд признал военного виновным и назначил ему наказание в виде 240 часов общественных работ.

Напомним, 90% женщин Одесской области испытывают признаки депрессии. Также мы писали, что 18-летний житель Измаильского района угнал авто односельчанина.