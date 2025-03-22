Депресія у жінок Одещини — 90% відчувають стрес

Жінка йде вулицею. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Війна, стрес та щоденні труднощі суттєво впливають на психічне здоров’я жінок. Дослідження показало, що лише 17% жінок Одещини почуваються стабільно й у них немає депресії.

Про це повідомили в Одеському обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

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Результати дослідження.Фото: Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб

Депресія у жінок

За їхньою інформацією дослідження було проведено з березня по листопад 2024 року. Воно виявило тривожну тенденцію: 90% жінок Одеської області відчувають ознаки депресії. Участь в опитуванні взяли 196 жінок, їхній стан оцінювали за Шкалою депресії Бека.

Основні результати:

44,9% жінок мають високий рівень стресу та виснаження.

26,5% перебувають у стані середньої напруги.

11,2% відчувають помірний рівень стресу.

Лише 17,35% жінок почуваються емоційно стабільно.

Де отримати допомогу

Фахівці наголошують, що важливо говорити про свій стан, шукати підтримку та не боятися звертатися по професійну допомогу. Для цього існують державні та волонтерські програми, що надають безплатну психологічну підтримку. Отримати допомогу можна за посиланням.

Нагадаємо, у США можна використовувати назальний спрей для самостійного лікування депресивного розладу. Також ми писали, що в Інституті серця провели першу в Україні ретрансплантацію серця 30-річному пацієнту.