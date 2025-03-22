Депрессия у женщин Одесской области - 90% испытывают стресс

Женщина идет по улице. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Война, стресс и ежедневные трудности существенно влияют на психическое здоровье женщин. Исследование показало, что только 17% женщин Одесской области чувствуют себя стабильно и у них нет депрессии.

Об этом сообщили в Одесском областном центре контроля и профилактики болезней.

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Результаты исследования.Фото: Одесский областной центр контроля и профилактики болезней

Депрессия у женщин

По их информации исследование было проведено с марта по ноябрь 2024 года. Оно выявило тревожную тенденцию: 90% женщин Одесской области испытывают признаки депрессии. Участие в опросе приняли 196 женщин, их состояние оценивали по Шкале депрессии Бека.

Основные результаты:

44,9% женщин имеют высокий уровень стресса и истощения.

26,5% находятся в состоянии среднего напряжения.

11,2% испытывают умеренный уровень стресса.

Только 17,35% женщин чувствуют себя эмоционально стабильно.

Где получить помощь

Специалисты отмечают, что важно говорить о своем состоянии, искать поддержку и не бояться обращаться за профессиональной помощью. Для этого существуют государственные и волонтерские программы, предоставляющие бесплатную психологическую поддержку. Получить помощь можно по ссылке.

Напомним, в США можно использовать назальный спрей для самостоятельного лечения депрессивного расстройства. Также мы писали, что в Институте сердца провели первую в Украине ретрансплантацию сердца 30-летнему пациенту.