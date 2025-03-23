Військовий викрав авто в нетверезому стані: вирок суду

Суддівський молоток. Фото ілюстративне: pixabay

На Одещині військовослужбовець, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, викрав автомобіль, який власник залишив із ключами в замку запалювання. Його затримали за пів години після злочину.

Про це Новини.LIVE дізналися з матеріалів Єдиного державного реєстру досудового розслідування.

Читайте також:

Деталі злочину

Згідно з матеріалами справи, 9 грудня 2024 року військовослужбовець, який проходив службу на посаді водія у 3-му механізованому батальйоні, незаконно заволодів автомобілем ВАЗ 111930 біля залізничного вокзалу в одному з населених пунктів Одещини. Перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, він скористався тим, що авто було незачиненим, а ключі залишалися в замку запалювання.

Після викрадення військовий поїхав у напрямку селища Захарівка, де приблизно через 25 хвилин його зупинили працівники поліції. Під час перевірки рівень алкоголю в його крові становив 3,07 проміле.

На судовому засіданні обвинувачений визнав провину, розкаявся та пояснив, що перебував у відрядженні на лікуванні й випадково опинився не на тій станції. Він вирішив дістатися Вінниці автомобілем, не усвідомлюючи правових наслідків своїх дій. Потерпілий, який працює бригадиром колій, не мав претензій до військового й попросив суд не карати його суворо.

Яке покарання за викрадене авто

Суд визнав обвинуваченого винним за статтею незаконне заволодіння транспортним засобом і, призначив чотири роки ув'язнення. Пізніше враховуючи щире каяття підсудного та відсутність претензій від потерпілого, реальний строк замінили на іспитовий на термін в один рік.

Нагадаємо, на Одещині військовослужбовець неодноразово вчиняв психологічне насильство щодо своєї колишньої співмешканки. Також в Одесі грек виправдовував російські удари по готелю та собору.