В Одесі громадянин Греції виправдовував агресію РФ — розслідування

Розбитий готель "Одеса". Фото: Новини.LIVE

Громадянин Греції, який проживає в Одесі, у радіоефірі виправдовував збройну агресію Російської Федерації. Чоловік розповсюджував фейки щодо ракетних ударів по місту та стверджував, що українці хочуть окупації.

Про це Новини.LIVE дізналися з матеріалів Єдиного державного реєстру досудового розслідування.

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Виправдовував російську агресію

Відомо, що 8 березня 2024 року під час інтерв'ю грецькій радіостанції "Focus FM 103.6" чоловік зробив низку скандальних заяв. Зокрема, він поставив під сумнів причетність Росії до зруйнування готелю "Одеса" та Спасо-Преображенського кафедрального собору, натякаючи на відповідальність України. Також він стверджував, що більшість мешканців Одеси бажає "визволення" Росією.

Окрім того, він заявив, що українські війська розміщували озброєння у порту Одеси, тим самим виправдовуючи російські удари по місту. Ба більше, він назвав візит прем'єр-міністра Греції та президента України до міста "театральною виставою".

Зазначимо, що у березні 2024 року армія РФ ударила по Одеському порту. Саме в цей час на відстані у кілька сотень метрів від місця прильоту балістичної ракети "Іскандер-М" перебував прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс з делегацією та президент Володимир Зеленський.

Як покарали грека за виправдовування агресії

Грека, який виправдовував агресію РФ, визнали винним у запереченні збройної агресії Російської Федерації проти України. Спочатку йому призначили покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі, без конфіскації майна. Пізніше реальний строк замінили іспитовим на один рік.

Нагадаємо, Путін зробив нову заяву щодо "наступу на Одесу" під час закритої зустрічі. Також ми писали, що росіяни вивели в Чорне море ракетоносії.