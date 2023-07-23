Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow В УПЦ відреагували на обстріли Одеси та показали руйнування собору arrow

В УПЦ відреагували на обстріли Одеси та показали руйнування собору

23 липня 2023 08:21
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
В УПЦ відреагували на обстріли Одеси та показали руйнування собору
Наслідки руйнування Спасо-Преображенського кафедрального собору в Одесі. Фото: facebook.com/Church.ua
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У ніч проти 23 липня російські окупанти вкотре атакували Одесу. Ворожа ракета влучила в Спасо-Преображенський кафедральний собор.

Про це повідомила пресслужба Української православної церкви

Читайте також:

Обстріли кафедрального собору в Одесі

Вночі 23 липня під час російської терористичної атаки на місто Одесу ворожа ракета влучила в Спасо-Преображенський кафедральний собор. 

"Російська ракета влучила прямо у центральний вівтар, внаслідок чого частково зруйновано будівлю собору, перекриття трьох нижніх поверхів, значно пошкоджено внутрішнє оздоблення та ікони, повністю знищені службові приміщення нижньої частини собору", — йдеться у повідомленні. 

  • Наслідки руйнування Спасо-Преображенського кафедрального собору в Одесі. Фото: facebook.com/Church.ua
  • Наслідки руйнування Спасо-Преображенського кафедрального собору в Одесі. Фото: facebook.com/Church.ua
  • Наслідки руйнування Спасо-Преображенського кафедрального собору в Одесі. Фото: facebook.com/Church.ua
  • Наслідки руйнування Спасо-Преображенського кафедрального собору в Одесі. Фото: facebook.com/Church.ua
  • Наслідки руйнування Спасо-Преображенського кафедрального собору в Одесі. Фото: facebook.com/Church.ua
1 / 5

Зазначається, що на місці влучання одразу розпочалася пожежа. Наразі тривають рятувальні роботи. Внаслідок обстрілу постраждав охоронець собору, йому надано медичну допомогу та госпіталізовано до лікарні. 

"Одеська єпархія вкотре засуджує російську агресію проти України, цей терористичний акт проти головної святині та духовного серця міста Одеси – Спасо-Преображенського кафедрального собору, довкола якого проживають мирні люди, і сам собор ніяким чином не повʼязаний з військовими обʼєктами", — зазначається у повідомленні УПЦ.

Нагадаємо, ворог не полишає Одесу і практично щоночі рясно атакує місто ракетами. Ця ніч — не виняток. Внаслідок ворожої атаки на Одесу в місті пошкоджені цивільна інфраструктура, житлові будинки, релігійна установа.

Російські терористи атакували місто п'ятьма видами ракет усіх видів базування. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

22:38 У Києві працівники ТЦК вигадали новий спосіб "заманити" чоловіків до військкомату

14:20 Жорстке виловлювання військовозобов'язаних: юрист вказав на новий трюк працівників ТЦК

06:40Ціна на дорогоцінні метали: скільки коштує 1г золота в Україні

09:13 Українцям, які користуються свердловинами, запроваджують нові правила

12:07ЗМІ показали перші кадри застосування касетних боєприпасів українськими бійцями

None

Із законопроєкту Зеленського про англійську мову вилучили скандальні норми

23:20 Кермування напідпитку: змінилися правила перевірки водіїв

Новина з відео

07:00Блекаут не за горами: Одещина готується до нових знеструмлень

Новина з фото

13:18 Сергія Бабкіна звинуватили в підтримці росіян

Новина з фото

02:18Вибухи в Дніпропетровській області: деталі ворожої атаки

08:42 Циганков отримав щедру пропозицію від несподіваного клубу

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз