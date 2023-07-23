В УПЦ відреагували на обстріли Одеси та показали руйнування собору

Наслідки руйнування Спасо-Преображенського кафедрального собору в Одесі. Фото: facebook.com/Church.ua

У ніч проти 23 липня російські окупанти вкотре атакували Одесу. Ворожа ракета влучила в Спасо-Преображенський кафедральний собор.

Про це повідомила пресслужба Української православної церкви.

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Вночі 23 липня під час російської терористичної атаки на місто Одесу ворожа ракета влучила в Спасо-Преображенський кафедральний собор.

"Російська ракета влучила прямо у центральний вівтар, внаслідок чого частково зруйновано будівлю собору, перекриття трьох нижніх поверхів, значно пошкоджено внутрішнє оздоблення та ікони, повністю знищені службові приміщення нижньої частини собору", — йдеться у повідомленні.

Наслідки руйнування Спасо-Преображенського кафедрального собору в Одесі. Фото: facebook.com/Church.ua

Наслідки руйнування Спасо-Преображенського кафедрального собору в Одесі. Фото: facebook.com/Church.ua

Наслідки руйнування Спасо-Преображенського кафедрального собору в Одесі. Фото: facebook.com/Church.ua

Наслідки руйнування Спасо-Преображенського кафедрального собору в Одесі. Фото: facebook.com/Church.ua

Наслідки руйнування Спасо-Преображенського кафедрального собору в Одесі. Фото: facebook.com/Church.ua 1 / 5

Зазначається, що на місці влучання одразу розпочалася пожежа. Наразі тривають рятувальні роботи. Внаслідок обстрілу постраждав охоронець собору, йому надано медичну допомогу та госпіталізовано до лікарні.

"Одеська єпархія вкотре засуджує російську агресію проти України, цей терористичний акт проти головної святині та духовного серця міста Одеси – Спасо-Преображенського кафедрального собору, довкола якого проживають мирні люди, і сам собор ніяким чином не повʼязаний з військовими обʼєктами", — зазначається у повідомленні УПЦ.

Нагадаємо, ворог не полишає Одесу і практично щоночі рясно атакує місто ракетами. Ця ніч — не виняток. Внаслідок ворожої атаки на Одесу в місті пошкоджені цивільна інфраструктура, житлові будинки, релігійна установа.

Російські терористи атакували місто п'ятьма видами ракет усіх видів базування.