В УПЦ отреагировали на обстрелы Одессы и показали разрушение собора
В ночь на 23 июля российские оккупанты в очередной раз атаковали Одессу. Вражеская ракета попала в Спасо-Преображенский кафедральный собор.
Об этом сообщила пресс-служба Украинской православной церкви.
Обстрелы кафедрального собора в Одессе
Ночью 23 июля во время российской террористической атаки на город Одессу вражеская ракета попала в Спасо-Преображенский кафедральный собор.
"Российская ракета попала прямо в центральный алтарь, в результате чего частично разрушено здание собора, перекрытие трех нижних этажей, значительно повреждена внутренняя отделка и иконы, полностью уничтожены служебные помещения нижней части собора", — говорится в сообщении.
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Разрушение Спасо-Преображенского кафедрального собора в Одессе. Фото: facebook.com/Church.ua
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Разрушение Спасо-Преображенского кафедрального собора в Одессе. Фото: facebook.com/Church.ua
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Разрушение Спасо-Преображенского кафедрального собора в Одессе. Фото: facebook.com/Church.ua
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Разрушение Спасо-Преображенского кафедрального собора в Одессе. Фото: facebook.com/Church.ua
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Разрушение Спасо-Преображенского кафедрального собора в Одессе. Фото: facebook.com/Church.ua
Отмечается, что на месте попадания сразу начался пожар. В настоящее время продолжаются спасательные работы. В результате обстрела пострадал охранник собора, ему оказана медицинская помощь и госпитализирован в больницу.
"Одесская епархия в очередной раз осуждает российскую агрессию против Украины, этот террористический акт против главной святыни и духовного сердца города Одессы — Спасо-Преображенского кафедрального собора, вокруг которого проживают мирные люди, и сам собор никоим образом не связан с военными объектами", — отмечается в сообщении.
Напомним, враг не покидает Одессу и практически каждую ночь обильно атакует город ракетами. Эта ночь – не исключение. В результате вражеской атаки на Одессу в городе повреждены гражданская инфраструктура, жилые дома, религиозное учреждение.
Российские террористы атаковали город пятью видами ракет всех видов базирования.