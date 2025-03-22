В Одессе гражданин Греции оправдывал агрессию РФ - расследование

Разбитая гостиница "Одесса". Фото: Новини.LIVE

Гражданин Греции, проживающий в Одессе, в радиоэфире оправдывал вооруженную агрессию Российской Федерации. Мужчина распространял фейки о ракетных ударах по городу и утверждал, что украинцы хотят оккупации.

Об этом Новини.LIVE узнали из материалов Единого государственного реестра досудебного расследования.

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Оправдывал российскую агрессию

Известно, что 8 марта 2024 года во время интервью греческой радиостанции "Focus FM 103.6" мужчина сделал ряд скандальных заявлений. В частности, он поставил под сомнение причастность России к разрушению гостиницы "Одесса" и Спасо-Преображенского кафедрального собора, намекая на ответственность Украины. Также он утверждал, что большинство жителей Одессы желает "освобождения" Россией.

Кроме того, он заявил, что украинские войска размещали вооружение в порту Одессы, тем самым оправдывая российские удары по городу. Более того, он назвал визит премьер-министра Греции и президента Украины в город "театральным представлением".

Отметим, что в марте 2024 года армия РФ ударила по Одесскому порту. Именно в это время на расстоянии в несколько сотен метров от места прилета баллистической ракеты "Искандер-М" находился премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис с делегацией и президент Владимир Зеленский.

Как наказали грека за оправдание агрессии

Грека, который оправдывал агрессию РФ признали виновным в отрицании вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины. Сначала ему назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы, без конфискации имущества. Позже реальный срок заменили испытательным на один год.

Напомним, Путин сделал новое заявление о "наступлении на Одессу" во время закрытой встречи. Также мы писали, что россияне вывели в Черное море ракетоносители.