Ракетна загроза з Чорного моря — скільки ракетоносіїв на рейді

Бойові кораблі РФ на рейді. Фото ілюстративне: росЗМІ

Росія посилила свою присутність у морі. Станом на ранок, 22 березня, ракетоносії зафіксовані у Чорному та Середземному морях. Крім того, Росія продовжує порушувати міжнародні правила судноплавства.

Про це у суботу, 22 березня, повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

Читайте також:

Інформація про кількість кораблів на чергуванні у морях. Фото: ВМС ЗСУ​​​​​​

Скільки ракетоносіїв у Чорному морі

За їхньою інформацією, у Чорному морі перебувають два російські кораблі-носії крилатих ракет "Калібр". Їх загальний залп — до восьми ракет.

В Азовському морі ворожих кораблів не зафіксовано. Водночас у Середземному морі розміщено чотири російські кораблі, три з яких є носіями "Калібрів". Вони можуть здійснити пуски до 26 ракет.

Рух Керченською протокою

За останню добу Керченською протокою до Чорного моря пройшли сім суден, з них чотири продовжили рух до Босфору. До Азовського моря зайшли три судна, одне з яких прийшло з боку Босфору.

Росія продовжує порушувати міжнародне морське право, зокрема Конвенцію SOLAS 1974 року, вимикаючи системи автоматичної ідентифікації суден. Це ускладнює моніторинг руху кораблів і може бути частиною військової тактики.

Нагадаємо, ввечері 21 березня росіяни вдарили по Запоріжжю, є загиблі та постраждалі. Також ми писали, що Росія почала проводити інформаційні атаки, аби підірвати можливість мирних переговорів з Україною.