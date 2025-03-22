Ракетная угроза с Черного моря — сколько ракетоносителей на рейде

Войска РФ вывели в Черное море ракетоносители — угроза удара
Россия усилила свое присутствие в море. По состоянию на утро, 22 марта, ракетоносители зафиксированы в Черном и Средиземном морях. Кроме того, Россия продолжает нарушать международные правила судоходства.
Об этом в субботу, 22 марта, сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.
Сколько ракетоносителей в Черном море
По их информации, в Черном море находятся два российских корабля-носителя крылатых ракет "Калибр". Их общий залп — до восьми ракет.
В Азовском море вражеских кораблей не зафиксировано. В то же время в Средиземном море размещены четыре российских корабля, три из которых являются носителями "Калибров". Они могут осуществить пуски до 26 ракет.
Движение по Керченскому проливу
За последние сутки через Керченский пролив в Черное море прошли семь судов, из них четыре продолжили движение в Босфор. В Азовское море зашли три судна, одно из которых пришло со стороны Босфора.
Россия продолжает нарушать международное морское право, в частности Конвенцию SOLAS 1974 года, выключая системы автоматической идентификации судов. Это затрудняет мониторинг движения кораблей и может быть частью военной тактики.
Напомним, вечером 21 марта россияне ударили по Запорожью, есть погибшие и пострадавшие. Также мы писали, что Россия начала проводить информационные атаки, чтобы подорвать возможность мирных переговоров с Украиной.
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