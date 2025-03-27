Конфликт с ТЦК в Одессе

Сотрудники ТЦК. Фото иллюстративное: Південь сегодня

В Одессе произошел конфликт возле одного из районных центров комплектования города. Группа из примерно 10 человек заблокировала выезд автобуса с территории сборного пункта, чтобы один из призывников мог убежать.

Об этом сообщает Одесский областной ТЦК и СП.

Читайте также:

Конфликт с ТЦК

В сети появилось видео, на котором можно увидеть, что гражданские заблокировали автобус, перевозивший военнообязанных. Люди вроде бы хотели передать своему родственнику сумку, однако как только двери машины открылись, помогли ему убежать. Кроме того, одна из участниц конфликта уверяет, что после происшествия сотрудник ТЦК ударил ее ногой.

Реакция ТЦК

Однако в центре комплектования опровергают информацию о применении насилия их сотрудником. Кроме того, добавили, что гражданские, которые заблокировали автобус, препятствовали их законной деятельности.

"Отдельно обращаем внимание на информацию, которая распространяется в сети относительно возможного применения силы представителями ТЦК и СП к гражданским лицам. По предварительным результатам анализа видеоматериалов с камер наблюдения, противоправных действий со стороны военнослужащих, в частности с применением физической силы, не зафиксировано. Меры физического принуждения не применялись", — говорится в сообщении ТЦК.

Напомним, недавно мы писали о драке с военными ТЦК в Одесской области. А также о суде над мужчиной, который сообщал о мобилизационных мероприятиях.